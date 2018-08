Mærsks topchef Søren Skou i come-back

Presset er enormt på den øverste ledelse i A.P. Møller – Mærsk. Topchefen Søren Skou og hans team skal benhårdt holde fokus på de daglige forretninger med både top- og bundlinje samtidig med den historiske opsplitning af Mærsk-koncernen, som i højere grad kræver strategisk snilde og timing.

Det er to væsensforskellige ledelsesopgaver. Ingen tvivl om, at Søren Skou har det hårdeste CEO-job i Danmark i disse år.

Det har ikke været en dans på roser – mildt sagt. Der har været flere nedture end opture med dårlig sigtbarhed, skuffende resultater, faldende aktiekurs og ikke mindst en til tider slingrende og uklar kommunikation fra Søren Skou.

Du kan læse om halvårsregnskabet her og om børsnoteringen af Maersk Drilling her.

Dog er der tegn i sol og måne på, at Søren Skou kan stå foran en periode med ny optimisme omkring A.P. Møller – Mærsk og dermed et come-back til Mærsk-topchefen.

Men nu kan nye og mere milde vinde blæse Søren Skous vej og blive et vendepunkt for den pressede topchef.

Her er fem ting, der kan gå Søren Skous vej:

Klarhed om børsselskabet A.P. Møller – Mærsks fremtidige struktur. Beslutningen om at “udspalte” olierigforretningen Maersk Drilling som selvstændigt børsselskab i 2019 betyder, at den historiske transformation er på plads. Dog mangler en løsning på Maersk Supply, men i det store Mærsk-billede er det en mindre forretning.

Holder Søren Skous formodning om, at den eskalerende handelskrig ikke i nævneværdig grad vil påvirke forbruget i vesten og dermed containerforretningen, kan Mærsks forventninger om stigende fragtrater komme i hus.

Bestilling af nye containerskibe er på et historisk lavt niveau. Det betyder, at udbuddet af kapacitet (flere skibe) vokser langsommere end efterspørgslen, og det giver alt andet lige øgede fragtrater.

Mærsks konkurrenter er mindst ligeså pressede som Maersk Line. Dermed burde der være lagt en bund under fragtraterne, der da også har været svagt stigende igennem nogle kvartaler. De statsejede kinesiske rederier kan dog ødelægge den fremgang.

Mærsk er igen kommet ind på vækstsporet. Det giver selvtillid, både hos virksomheden A.P. Møller – Mærsk og hos topchefen Søren Skou. Tilliden fra børsmarkedet øges

Her er fem ting, der kan forplumre Søren Skous come-back og aktiens genfødsel:

– Søren Skou fejllæser konsekvenser af handelskrigen. A.P. Møller – Mærsk taber volumen og skuffer på både top- og bundlinje

– Stigende bunkersomkostninger (oliepris) kan ikke væltes over på kunderne

– Usikkerhed i kommunikationen omkring udspaltningen af Maersk Drilling

– Fortsat reducering af enhedsomkostninger mislykkes

– Uklar og usikker kommunikation fra Søren Skou

Det fortsat stigende pres på Mærsk og Mærsks topledelse har i nogen udstrækning fjernet børsmarkedets opmærksomhed på det store opkøb af Hamburg Süd. Mærsk har tilbage i tiden været dårlige til at integrere de store opkøb, men denne gang tyder det på, at sammensmeltningen af Maersk Line og Hamburg Süd er forløbet uden problemer. Søren Skou lader i hvert fald forstå, at alt er forløbet som planlagt uden problemer.

Den store opgave for Søren Skou er nu at levere, kvartal for kvartal, på de forventninger Mærsk-ledelsen lægger ud. Skuffelser vil blive straffet hårdt på aktiekursen.

Netop Søren Skou har fra børsverdenen og omverdenen i øvrigt været betragtet som en af de mest udsatte topchefer i erhvervslivet med risiko for en fyreseddel. Den seneste udvikling synes at have skaffet Søren Skou lidt ro og tiltrængt luft i forhold til de spekulationer.

Den store opgave for Søren Skou er nu at levere, kvartal for kvartal, på de forventninger Mærsk-ledelsen lægger ud. Det bliver en lang og sej proces, som kræver tålmodighed, både på Esplanaden og hos Mærsks investorer og analytikerkorpset. Skuffelser derimod vil blive straffet hårdt på aktiekursen.

