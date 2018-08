Børsen lige nu en kampplads mellem topchefer og de “hysteriske kællinger”

Aktier på børsen er efter flere års stigninger generelt set så hårdt pumpede, at selv små afvigelser i forventningerne til fremtiden sender aktierne på vilde rutsjeture på børsen. Og den rutsjebane har lige pt. kurs nedad. Boblefrygten har fået overtaget.

Sigtbarheden er sløret. Frygten, for at aktierne er kommet for højt op i pris, skygger for ellers flotte regnskaber. De tårnhøje forventninger på børsmarkedet er svære at indfri, og skjules kan det ikke, at udsigten for væksten i omsætningen både på kort og på lang sigt er diset med risiko for at skuffe.

Pendulet på aktiemarkedet kan skifte fra dag til dag. Den ene dag er der fokus på profitten, og aktierne over en bred kam stiger. Den næste dag køres boblefrygten i stilling og sender aktierne ned.

Lige nu en finansiel kampplads mellem topchefer og børsens “hysteriske kællinger”

Eksperter karakteriserer det nuværende børsmarked som volatilt. Det som tidligere finansminister Mogens Lykketoft for nu snart mange år siden kaldte børsens »hysteriske kællinger.« Lige nu en egentlig finansiel kampplads.

For dem, der ikke har det store kørekort til Fondsbørsens mange veje og vildveje, kan det være svært at hitte rede i, hvornår en aktie skal op i pris, og hvornår en aktie skal sendes sydover – og hvorfor.

Samtidig spekuleres der stadigt mere og mere hidsigt i, at aktier, der er steget igennem længere tid, skal have en tur i vridemaskinen og sendes ned. Kapitalstærke hedgefonde, som shorter de enkelte aktier og spekulerer i fremtidige kursfald.

Her er et par eksempler (se kursudviklingen på Euroinvestor her.)

– Smykkekoncernen Pandora tjener faktisk gode penge, men nedjusterer med skuffede forventninger til fremtiden og bliver sendt i dørken med et kursfald på 25 procent.

– A.P. Møller – Mærsk tjener næsten ingen penge (i forhold til omsætningen) og nedjusterer også, men Mærsk-aktien stiger med seks procent ovenpå en mindre nedjustering. Frygten for, at det står endnu værre til på Esplanaden får et lille pusterum.

– Pengemaskinen Novo Nordisk øger halvårsoverskuddet med en mia. kr. i forhold til samme periode året før med en samlet nettofortjeneste for de første seks måneder på 21 mia. kr. Ikke desto mindre kvitterer børsmarkedet med et kursfald på fem procent.

– Lundbeck fordobler profitten men får et gevaldigt kurssmæk på 13 procent oven på et ellers fremgangsrigt halvårsregnskab.

– FLSmidth-chefen Thomas Schultz taler om et fantastisk halvår med indgang af nye, store ordrer. FLSmidth-aktien sendes ikke desto mindre ned med tre-fire procent.

Dialogen med aktiemarkedet er en ledelsesopgave, det er topchefens ansvar

Ingen tvivl om, at de store børsselskaber står skarptskårne som sjældent set før. Flere af dem er rene indtjeningsmaskiner. Nuvel, selvfølgelig vil der kunne skæres endnu mere fedt hist og pist, men grundlæggende er børsselskaberne sunde, økonomisk stærke og veldrevne.

Og så er vi inde ved kernen; kommunikationskløften. Nemlig det stigende misforhold mellem selskabernes udmeldinger og børsmarkedets forventninger. Dialogen med aktiemarkedet er en ledelsesopgave, det er topchefens ansvar. Derfor er der nu så voldsom fokus på Pandoras topchef Anders Colding Friis, der er og har været helt ude af sync med aktiemarkedet.

Det er en svær balancegang. Lige nu er både analytikerne og topcheferne drattet ned på hver sin side af denne balancebom. Set udefra kunne man ønske sig topchefer, der i højere grad tog dialogen med børsmarkedet alvorligt.