Pandora: Bolden ligger nu på dit bord Peder Tuborgh

Pandora-topchefen Anders Colding Friis har ikke formået at sætte mange af sine kommunikationsben rigtigt, siden han tiltrådte for tre år siden. Aktien ligger tværet ud på asfalten med et fald det seneste år på 50 procent. Læs klumme fra januar 2018 her.

Hvad værre er, tilliden til Pandora-toppen er ikke eksisterende. Mest af alt ligner det en topledelse, der bevæger sig rundt i en osteklokke. Set med aktionærøjne er Colding Friis ikke et aktiv for Pandora, men et passiv, der trækker ned i bedømmelsen.

Pandora er godt og grundigt surret fast i en gedigen kommunikations- og ledelseskrise

Det er ikke så meget det, at Pandora nedjusterer. Afsætningsmarkeder går op og ned, noget lykkes, andet lykkes ikke, valutaer skifter hele tiden værdi, så ja, selvfølgelig kan en virksomhed ikke tegne en linje fire år frem, og klokkerent ramme udviklingen kvartal for kvartal.

Så nej, det er ikke nedjusteringen i sig selv. Pandora er ikke i en eksistenskrise, Pandora er derimod godt og grundigt surret fast i en gedigen kommunikations- og ledelseskrise. Symbolsk konkretiseret ved at Colding Friis og bestyrelsen efter sent mandag at have sendt få linjer ud med nedjusteringen stak hovedet i busken, og så ellers lukkede ned for yderligere kommunikation.

Det er muligt, at Pandora-toppen i sin kommunikationsstrategi internt har tegnet nogle streger og sat nogle tidspunkter for, hvornår ledelsen vil sige ord til masserne, men sådan virker et børsmarked jo ikke. Ånden er ude af flasken, der analyseres og analyseres, og så må topledelsen pinedød ud og forklare sig.

Her min klumme fra januar 2018: Pandora-chefen Anders Colding Friis lever på lånt tid

På Pandoras hjemmeside kan man læse, at dialogen med aktionærerne står over alt andet. “We are committed to maintaining a constructive dialogue with our shareholders.” – læs her. Hm! Det er ikke troværdigt, når netop dialogen er totalt fraværende i Pandora-ledelsen.

Måske er Pandora handlingslammet af en stædighed i toppen, som gør, at ledelsen har mere fokus på at kæmpe imod medierne, børsmarkedet og dets analytikere

Analytikere over en bred kam er i vildrede og tvivler nu på, hvad der i grunden er Pandora-ledelsen kan levere. Således skriver bla. Sydbank i sin opdatering: “Nedjusteringen vil desuden øge investorernes mistillid til Pandora-ledelsens udmeldinger til markedet.”

Måske er Pandora handlingslammet af en stædighed i toppen, som gør, at ledelsen har mere fokus på at kæmpe imod medierne, børsmarkedet og dets analytikere fremfor at levere en nøgtern, troværdig kommunikation om op- og nedture rundt om i verden på Pandoras jagtmarkeder.

Der er blevet noget “dem” og “os” over Pandora. Med Colding Friis & Co. halsende bagefter de nedskruede forventninger børsmarkedet selv lægger ind i den forslåede Pandora-aktie.

Hvis det er rigtigt, at det er først og fremmest er aktionærernes interesser, der ligger bestyrelsen mest på sinde, kan det være svært at se, at tilliden kan genoprettes med den nuværende daglige topledelse.

Problemet for Pandoras topchef Anders Colding Friis og formanden Peder Tuborgh er jo ikke, at omsætningsvæksten justeres ned fra at ligge i intervallet syv til ti procent frem til nu at ligge i intervallet fire til syv procent. Samt en mindre nedjustering af forventningerne til indtjeningen (EBITDA-margen) fra 35 procent til nu 32 procent.

Pandoras kommunikations- og ledelseskrise er så meget mere overraskende, når man ser på den bestyrelse, der sidder bagved. Yderst kompetente erhvervsbosser, der ellers nok ved, hvordan man kommunikerer.

Blandt andet topchefen i Dansk Supermarked, Per Bank, den tidligere Pandora-chef Bjørn Gulden, Axcels stifter Christian Frigast og formanden Peder Tuborgh, succesrig topchef igennem de senste 13 år.

Ingen tvivl om, at Pandora-bestyrelsen i denne tid går fra krisemøde til krisemøde. En udskiftning af Anders Colding Friis vil selvfølgelig også være en bet for Tuborgh og den øvrige bestyrelse. Det kan sagtens være, at Colding Friis har de kvalifikationer, der skal til for at lede en virksomhed som Pandora. Hvis altså den dialog, som er nedskrevet i visionen, var til stede i virkelighedens verden.

