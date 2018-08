Har Karsten Lauritzen modet til at genskabe tilliden til Skat?

Skat og alt hvad der har med Skat at gøre er blevet skældt hæder og ære fra de senere år. Med god grund. Efter skandaler på skandaler. Det har sejlet i Skat, ledelsen (både i Skat og Skatteministeriet) har fejlet, og danskernes tillid til Skat er sat på en særdeles hård prøve.

Ikke mindst i et højskatteland som Danmark er det altafgørende med en tårnhøj troværdighed til inddrivelsessystemet Skat. Det handler om noget så essentielt som borgernes tillid til retsstaten. Hvis den tillid ryger, bliver borgerne og Skat ikke to sider af samme sag i en velfærdsstat, men to dødsfjender på en slagmark, der med alle midler forsøger at jorde hinanden.

Point til Karsten Lauritzen for at få at turde tage de beslutninger – også de upopulære af slagsen – som er nødvendige.

Oprydningen, og det vil tage lang tid, er langsomt ved at blive rullet i gang i Skat, derimod kniber det mere med at få placeret det ultimative ansvar for, at det kunne gå så galt.

Midt i den storm står Venstres skatteminister Karsten Lauritzen. Han er ikke direkte fedtet ind i skandalerne, men hans ry som skatteminister vil blive vurderet på hans evner til at »genopfinde« Skat som en troværdig offentlig myndighed. Det kræver mod.

Set i det lys er der point til Karsten Lauritzen for at få sat de første spæde skibe i søen med budskabet både til skatteborgerne, men også internt i systemet om, at skattemyndighederne skal turde tage de beslutninger – også de upopulære af slagsen – som er nødvendige.Balancen mellem kontrol og ikke-kontrol er ikke fundet, når der mangler 14 mia. kr. i statskassen fra SMV’erne.

Senest er det kommet frem, at revisionspligten for de flere hundrede tusinder små- og mellemstore virksomheder, SMV’ere, skal genindføres (interview i dagbladet Børsen). Den revisionspligt der er blevet sløjfet løbende i forbindelse med regelforenkling og afbureaukratisering igennem de seneste 10-15 år.

Og ja, det er en slingrekurs først at afskaffe og så genindføre revisionspligten, men det er nødvendigt, når det viser sig, at alt, alt for mange af disse SMV’ere »glemmer« at betale de skatter og afgifter, der følger af lovgivningen. En rapport i 2017 til Folketingets Skatteudvalg viste således, at statskassen gik glip af 14 mia. kr. i skatteåret 2014.

Nok er kontrol et skældsord, men balancen mellem kontrol og ikke-kontrol er ikke fundet, når der mangler 14 mia. kr. i kassen fra SMV’erne.

Mens erhvervslivets skat halter er privatpersoners skatteforhold i dag så digitaliserede, at skatteprovenuet herfra langt hen ad vejen matcher den beregnede skat.

Derfor er det så afgørende, at også virksomheder af forskellig størrelse, både SMV’erne, men også de helt store globale selskaber, betaler den skat de skal. Hverken mere eller mindre. Det er blandt andet det den nye afdeling Særlig Kontrol under Skattestyrelsen skal være med til at sørge for.

Og ja, det er op ad bakke. Der vil givetvis dukke sager op, som bliver behandlet forkert. Og ja, lobbyister fra forskellige interesseorganisationer vil højlydt klage deres nød. Milimeterretfærdighed findes imidlertid ikke på det følelsesmæssige skatteområde.

For Skat, dets syv nye styrelser – læs her – og dets pt. øverste chef, skatteminister Karsten Lauritzen, handler det således om at genvinde respekten i offentligheden ved at etablere troværdige og enkle løsninger hos inddrivelsesforretningen Skat.

Den genopbygning af troværdighed vil tage år. Bevisbyrden for at genskabe et troværdigt Skat ligger hos Skat selv.