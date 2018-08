Gør formand Ole Andersen klar til selv at tage det ultimative ledelsesansvar i Danske Bank?

Når Danske Bank ved formanden Ole Andersen lægger advokatundersøgelsen, eller i hvert fald hovedkonklusionerne af bankens hvidvasksag fra Estland, frem i september 2018 stopper kritikken af banken næppe der. Det vil være naivt at tro.

Undersøgelsen fra Bruun & Hjejle bliver i realiteten »blot« et af flere arbejdspapirer – om end et ganske omfattende et af slagsen. Som bankens egen ledelse, her bestyrelsen, og de største aktionærer, her A.P. Møller Holding, ATP med flere, skal forholde sig til.

Hertil kommer resultaterne af de undersøgelser af forskellig kaliber, som myndighederne i Danmark og Estland har sat i værk. En del af disse eksterne undersøgelser vil basere sig på Bruun Hjejle-advokatundersøgelsen. Endelig er der de efterforskningssager, som polititiet i Estland og Danmark har varslet.

Så ja, det er en kompliceret og langstrakt sag. Hvor det ender, og hvad det ender med, er for nuværende umuligt at sige.

Der er to yderscenarier. Det ene er, at banken og dens ledelse findes skyldig i lovbrud, bliver fyret og retsforfølges. Det andet yderscenarie er, at Bruun & Hjejle-undersøgelsen og også de offentlige myndigheder finder anledning til en række kritiske konklusioner af bankens forretninger i Estland, men at der konkret juridisk ikke vil være basis for hverken af idømme banken bod eller retsforfølge topledelsen.

Altså at den klinisk juridiske vurdering falder ud til Danske Banks fordel. Tilbage bliver så den moralsk-etiske vurdering og efterfølgende »straf« til Danske Bank og dens topledelse. Vær sikker på, at både politikere og offentlighed i i øvrigt i så fald vil rase og kræve skærpet lovgivning.

Set i det lys giver det selvfølgelig god mening, at Danske Bank-formanden åbent og så ærligt som bankloven nu tillader går ud og kommenterer sagen, som han og banken ser den. På høje tid vil jeg sige. På høje tid, at banken selv kommer frem med noget substans i denne sag, som Berlingske har afsløret ved kontant, kritisk og faktuel journalistik siden foråret 2017.

Hidtil har banken forgæves forsøgt at »skjule« sig med henvisning til, at banken ikke kunne sige noget før advokatundersøgelsen forelå, at banken tog sagen meget alvorligt, men at banken er bundet af ikke at kunne kommentere kundeforhold. Hm, holder den nu også i virkelighedens verden? Jeg tillader mig at tvivle, og set udefra er der og har der været masser af oplysninger, som banken fint har kunnet bibringe offentligheden uden at komme i karambolage med Lov om Finansiel Virksomhed.

Banken vil simpelthen ikke kunne holde til at blive afsløret i et »cover-up,« ligesom Bruun & Hjejle imagemæssigt ikke vil kunne holde til at blive afsløret i at holde noget skjult.

Det er forståeligt, at banken har forsøgt selv at styre denne sag. Det er ikke lykkedes, tværtimod har det efterladt indtrykket af en bank, som har forsøgt at skjule noget.

Set i det lys er det befriende, at formanden Ole Andersen nu i et interview i Jyllands-Posten smider sløret og svarer på konkrete spørgsmål. Blandt andet om omfanget af Brun & Hjejle-undersøgelsen, som sammen med honorarer til konsulent- og advokatfirmaer i ind- og udland kommer til at koste et antal hundrede millioner kroner. Beløbet i sig selv siger ikke noget om kvaliteten af undersøgelsen, men det siger dog noget om dybden af undersøgelsen.

Man må tro på, at banken nu ønsker al råddenskaben frem i lyset, og at advokatfirmaet Bruun & Hjejle ikke kan holde til at skjule noget af hensyn til forretningsforholdet til banken. Banken vil simpelthen ikke kunne holde til at blive afsløret i et »cover-up,« ligesom Bruun & Hjejle imagemæssigt ikke vil kunne holde til at blive afsløret i at holde noget skjult.

Danske Bank er blevet taget med bukserne nede i hvidvasksagen, alvoren er gået for sent op for topledelsen, og kommunikationen fra Holmens Kanal siden de første afsløringer i marts 2017 er til karakteren: Ikke bestået.

Der er simpelthen ikke råd til flere fejlvurderinger fra bankens side, og derfor må man tro, at Danske Bank og formanden Ole Andersen mener det ærligt, når det understreges, at alt skal frem. Kun derved kan banken komme igennem de nuværende pinsler, og igen se frem til at blive den storbank med det etiske regelsæt, som banken ser sig selv som.

Det er reglen i Big Business, at bestyrelsen har 100 procent tillid til sin direktion – lige præcis til bestyrelsen ikke længere har denne tillid. Og det kan sagtens skifte natten over.

Men inden det kommer så langt, skal banken have afregnet med samfundet. Da Danske Bank fremlagde halvårsregnskabet kom også meddelelsen om, at fortjenesten på hvidvaskcentralen i Estland på skønsmæssigt 1,5 mia. kr. vil blive givet til en eller anden form for godgørenhed i samfundet. Det blev skidt kommunikeret.

Det er efterhånden tvivlsomt, om banken kan nøjes med at erlægge en “samfundsbod” på 1,5 mia. kr.

Derudover er det svært at tro, at Danske Bank kan komme uden om at placere et ledelsesansvar.

Ole Andersen understreger i det interessante interview i Jyllands-Posten, at bestyrelsen har fuld tillid til topchefen Thomas Borgen og til direktionen i øvrigt. Selvfølgelig har bestyrelsen det.

Det er reglen i Big Business, at bestyrelsen har 100 procent tillid til sin direktion – lige præcis til bestyrelsen ikke længere har denne tillid. Og det kan sagtens skifte natten over.

Ole Andersen går dog skridtet videre og lader forstå, at der hidtil i Bruun & Hjejle-undersøgelsen IKKE er fundet rygende pistoler, der miskrediterer direktionen. Altså foreløbig ingen oplysninger, der giver anledning til at fyre Thomas Borgen.

Om det så peger på, at formanden Ole Andersen til syvende og sidst selv tager det ultimative ledelsesansvar og forlader formandsposten står hen i det uvisse.