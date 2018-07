Derfor stopper Danske Banks hvidvaskningsmareridt ikke i september

Det er svært at følge kommunikationsstrategien i to af af de værste sager i erhvervs-Danmark lige nu. Hvis der da er en strategi.

Den stadigt mere og mere omfattende hvidvasksag i Danske Bank og bestikkelsessagen i Atea, som også når nye højder. Set ude fra har begge virksomheder fra starten markant undervurderet alvoren og alt for længe forsøgt sig med strudsepolitikken. Uden held.

Nemlig at stikke hovedet i sandet og håbe, at alt det grumsomme går over af sig selv – eller går i glemmebogen. Det gør det ikke. Begge disse sager kan gå hen og blive hotte temaer henover sommeren.

Men hvor kompliceret er det i grunden – at undersøge sig selv?

Danske Bank er kommet utrolig sent ud af starthullerne. Og endnu mere overraskende er det, at storbanken ikke på et tidspunkt har forsøgt at komme foran den udvikling, som banken nødvendigvis må have set komme. Nu svækkes troværdigheden og tilliden dag for dag, når omverdenen mødes med et »vi er i gang med en grundig undersøgelse og har derfor ingen kommentarer.«

Men hvor kompliceret er det i grunden – at undersøge sig selv? I store træk er skandalen koncentreret om den estiske filial for en del af de såkaldte »non-resident«-kunder i filialen. Højst et par tusinde kunder, sandsynligvis færre af de rigtigt alvorlige.

En »non-resident« er en kunde, som ikke er hjemmehørende i det pågældende land. Hvidvasken foregår så ved, at mystiske transaktioner flyder frit igennem filialen for til sidst at lande i et ukendt bestemmelsessted.

Og ja, det er muligt, at Danske Bank i sin egen undersøgelse ikke kan følge transaktionen til endeligt bestemmelsessted, men banken har da i hvert fald helt og fuld kontrol med, hvad der foregår ind og ud af filialen i Estland. Hvor svært kan det være?

I så fald kan man begynde at gange 2013-fortjenesten med det antal år, hvor trafikken er foregået (om evt konfiskation af profitten i filialen.)

Finanstilsynet har i sin undersøgelse konstateret, at 35 procent af overskuddet i filialen stammer fra russiske kunder (non-resident.) På koncernniveau stammede to procent af hele Danske Bank-koncernens indtjening fra Estland, mens disse kunder kun udgjorde 0,5 procent af storbankens samlede aktiver. Altså en kæmpefortjeneste på forholdsvis få kunder.

Finanstilsynet skriver også, at overskuddet på non-resident kunder i Estland i 2013 udgjorde 325 mio. kr. – 99 procent af hele overskuddet i Estland-filialen. Et afkast på den tilhørende kapitalbinding på 402 procent. Det er normalt en profit, der hører hjemme i underverdenen. Du kan læse hele Finanstilsynets rapport på Danske Banks hjemmeside her.

Disse tal er interessante. Erhvervsminister Rasmus Jarlov har nemlig ikke alene tordnet mod Danske Bank-ledelsen, men også truet med at konfiskere den fortjeneste banken måtte have haft på de lyssky transaktioner i Estland. I så fald kan man begynde at gange 2013-fortjenesten med det antal år, hvor trafikken er foregået.

September bliver således næppe slutmåneden for den hærgende hvidvaskskandale i Danske bank.

Det er svært at forstå, at Danske Bank ikke i langt, langt højere grad har fremskyndet sin egen undersøgelse. Svært at tro, at banken ikke for længst har det fulde overblik over transaktionerne i Estland.

Set ude fra må det handle om, at banken ikke har villet ladet sig koste rundt, at banken pinedød selv har villet styre hvidvaskskandalen i offentligheden, der nu også fylder mere og mere i internationale medier. Den selvstyring ser ud til at smuldre og nu tyder det på, at også Danske Banks aktiekurs er ved at blive ramt. Læs her

Banken fastholder september, som tidspunktet for hvornår bankens egne undersøgelser lægges frem, og – må man formode – hvor der skal drages de nødvendige konsekvenser.

Problemet for banken er imidlertid, at tilliden og troværdigheden – også til bankens egne undersøgelser – risikerer at gå fløjten allerede inden de er offentliggjort. At september-deadlinen til den tid vil være overhalet af nye undersøgelser, som Finanstilsynet, bagmandspolitiet og måske udenlandske myndigheder til den tid vil være i gang med.

September bliver næppe slutmåneden for den hærgende hvidvaskskandale i Danske bank.