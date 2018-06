Danmark bør øge sin ejerandel i SAS

Næppe noget selskab er skrevet død eller fusioneret så mange gange som flyselskabet SAS. Presset ud over kanten af for lave billetpriser, for høje omkostninger og for langsom omstilling til discountkrigen i luften.

Men SAS har trodset nekrologerne. SAS’ blå/hvide skandinaviske fly har det faktisk bedre end længe. Lave brændstofpriser, lave renter på gælden, et stort indhug i lønomkostningerne og en kompetent ledelse med Rickard Gustafson i spidsen har gjort SAS til en fornuftig forretning.

Så ja, nærdødsoplevelsen er overstået, men nu kommer et nyt slag om SAS, denne gang på ejersiden. Det skandinaviske sammenhold omkring SAS har skrantet i mange år.

Norge har netop endegyldigt taget konsekvensen og solgt sine SAS-aktier til en kreds af institutionelle investorer. Også svenskerne er på vej ud, som det tidligere er oplyst af den svenske regering. SAS har ikke strategisk betydning for hverken Oslo eller Stockholm.

Tilbage som den største aktionær er Danmark med 14,2 procent. En ejerprocent lidt midt i mellem alting og ingenting. Regulering af luftfartstrafikken sker ikke gennem ejerskab, men gennem lovgivning. Så hvad skal den danske stat med en så beskeden aktiepost i SAS, som ikke giver reel indflydelse?

Hvis SAS skulle dø eller forsvinde fra København, vil der blot dukke et andet flyselskab op og tage denne markedsandel. Skulle man tro.

Det kunne indikere, at også Danmark burde sælge sine SAS-aktier. Er det ikke bedøvende ligegyldigt, om det er Norwegian, Easyjet, Ryanair eller alle mulige andre udenlandsk ejede flyselskaber, der letter og lander i Københavns Lufthavn?

Så længe lufthavnen kan fastholde sin konkurrencekraft, så længe vil alle mulige flyselskaber summe om lufthavnen i Kastrup.

Men så enkelt er det nødvendigvis ikke. København og dermed Danmark er uhyre afhængig af en stor international lufthavn i Kastrup, som direkte og indirekte beskæftiger titusinder af medarbejdere. Den største kunde er fortsat SAS, og derfor bør man i vid udstrækning se Københavns Lufthavne og SAS i en sammenhæng.

Og nej, statssubsidier til hverken lufthavnen eller SAS giver mening. Det er ikke vejen at gå. Begge selskaber skal kunne klare sig på markedsvilkår. Men når det er sagt, så er der strategiske hensyn at tage, og her kan en betydelig ejerandel fra statens side være velbegrundet. Som bekendt ejer staten 40 procent af aktierne Københavns Lufthavne.

Det kunne fint give mening. Både økonomisk og strategisk

Derfor naturligt, at både røde og blå regeringer har forsvaret disse ejerandele. Tidligere ved venstres finansminister Thor Pedersen og senest ved den nuværende finansminister Kristian Jensen. Staten dur ikke som stærk aktiv ejer, driften styres bedst af andre udefra på markedsøkonomiske vilkår, men et væsentligt, strategisk, statsligt ejerskab giver mening.

Derfor står den danske stat lige nu i denne situation: enten at sælge de resterende 14,2 procent eller omvendt købe op og få en ejerandel i 30-40 procent størrelsen. En investering på omkring 1,5 mia. kr. – et greb i lommen i eksempelvis den enorme gevinst staten har fået på sine ejerandel i Ørsted.

Det kunne fint give mening. Både økonomisk og strategisk. Smart håndteret og professionelt ledet giver blandingen af statsligt og privat ejerskab for samfundsmæssigt vigtige selskaber faktisk god mening.