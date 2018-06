Trump på krigsstien, nu gælder det om at have is i maven

Man kan godt blive svedig i håndfladerne, når man følger med i den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina. Hvor skal det ikke ende, og giver præsident Donald Trumps de facto annoncerede handelskrig mening?

Har du is i maven, giver uro og aktiefald gode opkøbsmuligheder.

Hvis du har svært ved at sove om natten, så hold dig fra aktier. Men har du is i maven, giver uro og aktiefald som bekendt også gode opkøbsmuligheder.

Først var det øgede amerikanske toldsatser på import af stål og alumium, så gengældte Kina, så øgede Donald Trump toldsatserne, så gengældte Kina igen, og nu er Trump klar med told på kinesiske importvarer for 200 mia. dollars – læs her. Det kan blive skruen uden ende. Samtidig fornærmede Donald Trump for nylig alle sine sine kolleger i den økonomiske magtklub G7 på et møde i Canada.

Men pludselig gik selvsamme Trump hånd-i-hånd med Nordkoreas store leder, Kim Jong Un, fredslysene blev tændt rundt omkring, børsmarkederne åndede lettede op og handlede aktier yderligere op i pris.

Og vupti, nu er vi så røget ind i en uge med blodrøde aktiemarkeder over hele verden. Frygten for konsekvenserne af en eskalerende og ukontrollerbar handelskrig har for en stund overtaget scenen. Som bekendt handles aktiepriser på forventninger seks, tolv og atten måneder frem i tiden.

Men det kan hurtigt skifte igen.

Så hvad skal man tro på? Danske Bank mener i sin analyse (læs her), at truslerne om en handelskrig nu er afløst af en egentlig handelskrig. For blot få dage siden manede direktør i Maj Invest, Jeppe Christiansen, dog til besindighed.

I en kronik her i Berlingske Business (læs her), skrev han, at Trumps irrationelle handelspolitik foreløbig ikke har den store indflydelse på de økonomiske og finansielle markeder. Verden er i vækst, USA er i vækst, renten er lav, arbejdsløsheden, også i USA, er lav, og beskæftigelsen tilsvarende høj.

Giver handelskrig mening set fra Trumps udkigstårn? Ja, det gør det faktisk – i hvert fald på den korte bane

Pointen er velsagtens, at vi skal vænne os til voldsomme skift fra den ene dag til den anden. At enkelte politiske kommentarer kan tage dagsordenen den ene dag, mens de basale, økonomiske nøgletal vil dominere dagen efter.

Egentlig ganske godt udtrykt ved udviklingen i det ledende danske aktieindeks, C25, over det seneste år. De store danske aktier er samlet set faldet fem procent, men går man ind på de enkelte selskaber, er halvdelen af C25-selskaberne faldet i pris, mens den anden halvdel er steget i pris over det seneste år. Se Euroinvestors C25-aktieindeks her.

Det dækker selvsagt over forskellige brancher. Transportsektoren er på grund af handelskrig-truslen faldet, mens forbrugsvarer og medicinal har klaret sig markant bedre.

Politik og økonomisk sund fornuft er ikke altid to sider af samme sag.

Og så spørgsmålet, om en handelskrig giver mening set fra Donald Trumps udkigstårn? Ja, det gør det faktisk, i hvert fald på den korte bane. De økonomiske nøgletal i USA er gode, flere og flere amerikanere er kommet i arbejde. Det er naturligt, at den siddende præsident tager æren for det.

På den lange bane derimod er det mere uoverskueligt. Den amerikanske og kinesiske økonomi er så meget flettet ind i hinanden, at det er svært at tro på en fuldtonet handelskrig, som skader begge parter. Og trækker man sig længere op i helikopteren må Trump & Co. også tænke på, om kineserne fremover vil være med til at finansiere de enorme statsunderskud i USA ved at købe amerikanske obligationer.

Så langt ude er vi dog langtfra endnu. Og bruger man fornuftens stemme, burde det heller ikke komme dertil. Men som bekendt, politik og økonomisk sund fornuft er ikke altid to sider af samme sag.