Luftige input om ledelse til Sophie Løhde

Så kom Ledelseskommissionen efter et helt års arbejde med sin rapport og dermed med sine anbefalinger til forbedret offentlig ledelse. Læs her.

Er det tiltrængt? Ja. Kom der reelt nye, revolutionerende ideer på bordet? Njarh, bom-bom-bom.

Noget med at sætte borgeren i centrum, skabe mere værdi og frirum for den enkelte, offentlige leder, ledere skal udvikle sig, ledere skal være synlige og så videre, og så videre. Masser af gode intentioner, men sørme’ også med så mange luftige udsagn, at det ender med at blive skønne spildte kræfter på Balle-Lars.

Er der da ikke noget positivt at sige – jo, jeg vil tro, at den milliardstore, private kursusindustri slikker sig om munden

Endnu en kommission, endnu en rapport, og – sandsynligvis – endnu et bidrag til den nederste skrivebordsskuffe. Er der da ikke noget positivt at sige om Ledelseskommissionens arbejde med de anbefalinger, der nu skal indgå arbejdet med den »sammenhængsreform«, som kommer til efteråret?

Jo, jeg vil tro, at den milliardstore, private kursusindustri slikker sig om munden med udsigt til at kreere en hundedyr kursusuge eller to for de 46.000 offentlige ledere, som nu velsagtens skal »opgraderes.«

Måske jeg er for hård i min bedømmelse (læs: skuffelse), måske innovationsminister Sophie Løhde, virkelig tager fat og holder fokus på intentionen om at forbedre offentlig ledelse. Foreløbig har hun kvitteret for Ledelseskommissionens arbejde med at sige, at hun nu vil nærlæse anbefalingerne og »sikre, at ledere og medarbejdere er rustet til at styrke kvaliteten for den enkelte borger.«

Finere kan det ikke siges. Spørgsmålet er så, hvad der konkret kommer ud af det.

Blandt ledelseskommissionens væsentligste nedslag er anbefalingen om, at politikere skal have mere tillid til offentlige ledere. Og at politikere skal holde op med at reagere og profilere sig på enkeltsager.

Såvidt jeg lige kan vurdere det, har der da været en udstrakt grad af ledelsesfrihed i eksempelvis Skat over de senere år. Det er så ikke gået særligt godt. Oven i købet har denne ledelsesfrihed efterfølgende ført til, at ingen politikere har villet tage ansvar for rækken af skandaler i Skat. Ansvaret for disse skandaler er forsvundet op i den blå luft.

Nu ligger bolden altså hos dig, Sophie Løhde, og hvis du mener noget alvorligt med at forbedre/ændre den offentlige ledelsesprofil, jamen så må du pinedød kommer op med noget konkret.

Mine forbehold for udkommet af Ledelseskommisssionen skyldes ikke, at jeg ikke har respekt for ledelse, helt generelt. Tværtimod. Det er en uhyre svær disciplin. God og dårlig ledelse er simpelthen forskellen på succes og fiasko, både i det private erhvervsliv og velsagtens også i det offentlige.

Jeg er klar over, at nulfejlskultur og politisk kontrol kan gøre offentlig ledelse forskellig fra ledelse i det private, men det er dog svært at se, at der skulle være grundlæggende forskelle på at lede i det offentlige og lede i det private. Ledelse handler om at skabe resultater.

Men nu ligger bolden altså hos dig, Sophie Løhde, og hvis du mener noget alvorligt med at forbedre/ændre den offentlige ledelsesprofil, jamen så må du pinedød kommer op med noget konkret.

Desværre er der ikke meget hjælp af hente i Ledelseskommissionens noget luftige rapport.