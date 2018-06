Topsøe i vækstkrise råber på hjælp udefra

En af landets mest ikoniske virksomheder, Haldor Topsøe, er ikke i en overlevelseskrise, men i allerhøjeste grad i en vækstkrise. Det står stille i den højteknologiske katalysatorvirksomhed med domicil i Lyngby. Faktisk har omsætningen været faldende over de seneste fem år til nu fem mia. kr. – nu råber virksomheden på hjælp. I erhvervslivet er stilstand lig med tilbagegang.

Topsøe-familien har erkendt behovet for at få ny energi, nye kompetencer og ekstra vækstkapital ind udefra. Givetvis efter svære, svære overvejelser i familierådet. Topsøe sætter en stor bid af virksomheden til salg til højestbydende. Sandsynligvis et salg af 30-40 procent af ejerskabet enten til en eller flere finansielle ejere af en virksomhed, der samlet har en værdi på op mod 10 mia. kr. Måske mere, hvis det kommer til budkrig.

Det sker på et tidspunkt, hvor både top og bundlinje i Topsøe er presset – læs om regnskabet 2017 her – og derfor er et delsalg på nuværende tidspunkt næppe det mest optimale – det må nødvendigvis afspejle sig i prisen. Det er således ikke tale om et offensivt træk, men et defensivt fra Topsøe-familiens side.

Tanken er en ejerkonstruktion meget lig den, som en række store danske virksomheder har. Nemlig med en hovedaktionær i form af en erhvervsdrivende fond eller med familiekontrol. Som hos Novo, Mærsk, Lundbeck, Lego, Velux, Danfoss med mange flere.

Nok hører Haldor Topsøe A/S ikke til landets største virksomheder, men virksomheden var i den grad personificeret ved fyrtårnet, ingeniøren Haldor Topsøe. Han var med i styringen og ledelsen stort set lige til det sidste i 2013, hvor han døde, fire dage før sin 100 års fødselsdag.

Personen Haldor Topsøe var en kæmpegevinst for virksomheden med alle sine kontakter igennem adskillige årtier over hele verden. Men det store spørgsmål er selvfølgelig, om den nødvendige fornyelse og nytænkning skete i tide. Haldor Topsøe A/S har kæmpet med vækst og indjtening i nogle år. 2017 blev et decideret dårligt år med underskud på bundlinjen efter et “konsolideringsår,” som det beskrives i regnskabet.

Set i det perspektiv har virksomheden Haldor Topsøe visse lighedspunkter med Mærsk-gruppen og andre virksomheder, der ikke foretager skiftet i tide. Det særlige ved Haldor Topsøe-virksomheden er, at man har haft en ekstern ejer inde over tidligere, nemlig italienske ejere med 50 procent af ejerskabet. Det blev aldrig det helt rigtige match.

Og hvem bider så til bollen i Haldor Topsøe? Pengerigeligheden både hos kapitalfonde, pensionsfonde og familiepengetanke er enorm. Ideen med et delsalg af Haldor Topsøe A/S, som ejes 100 procent af Haldor Topsøe Holding, er at få kanaliseret provenuet fra salget tilbage til Haldor Topsøe A/S. Men da virksomheden Haldor Topsøe A/S samtidig efterlyser kompetencer udefra, er den første nærliggende tanke en kapitalfond.

Haldor Topsøe A/S er så absolut en virksomhed, der vil pynte på børsen, men det vil i så fald ikke være uden bøvl og omkostninger løbende at skulle afrapportere til aktiemarkedet. Spørg bare Mærsk.

Kapitalfonde arbejder som meget aktive ejere, men har også en klar exit-strategi fra starten. Det har pensionsfonde og familiepengetanke ikke, men med disse penge kommer der ikke nødvendigvis nye, stærke kompetencer ind i Haldor Topsøe A/S.

Det er værd at lægge mærke til personsammensætningen i Topsøe. Familien sidder i dag med hele ejerskabet via Haldor Topsøe Holding. De helt centrale personer er Haldor Topsøes sønnesøn, Jakob Haldor Topsøe, som er formand for holdingselskabet, og medlem af bestyrelsen i Haldor Topsøe A/S, samt finansmanden Jeppe Christiansen, stifter og medejer af finanshuset Maj Invest.

Jeppe Christiansen havde et meget tæt forhold til Haldor Topsøe, og Jeppe Christiansen overtog formandsposten i virksomheden i 2013. Det bliver således i høj grad Jeppe Christiansen sammen med Jakob Haldor Topsøe, der skal køre salget igennem. Jeppe Christiansen kender til famiile- og fondsejede selskaber via sine centrale bestyrelsesposter i henholdsvis Novo Nordisk A/S og Lego-pengetanken Kirkbi.

Derimod må det formodes, at det trækker op til et skifte på topchefposten i Haldor Topsøe A/S. Den post har siden 2011 været besat af Bjerne Steffen Clausen, men med nye aktive investorer i ejerkredsen, er det et godt gæt, at virksomheden ved samme lejlighed vil søge efter en ny topchef med andre kompetencer end dem Bjerne Clausen har ledet Haldor Topsøe ud fra de seneste syv år.

På længere sigt er det tanken at børsnotere Haldor Topsøe A/S. Det er så absolut en virksomhed, der vil pynte på børsen, men det vil i så fald ikke være uden bøvl og omkostninger løbende at skulle afrapportere til aktiemarkedet. Spørg bare hos Mærsk, der netop i disse år bøvler gevaldigt med kommunikationen med børsmarkedet.

Sætningen om, at Haldor Topsøe sigter mod en børsnoteringen må være sat ind af hensyn til at få kapitalfonde ind i folden som interesserede. Kapitalfonde går ikke ind med minoritetsposter i virksomheder, hvis der ikke ligger en klokkeklar, nedskrevet exit-sttrategi.

Det må forventes, at processen internt i Haldor Topsøe er ganske langt fremme, og derfor vil Haldor Topsøe sandsynligvis kunne præsentere sine nye ejer i efteråret 2018.