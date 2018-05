Sass Larsen springer op som en løve og falder ned som et lam

Ingen tvivl om, at socialdemokraten Henrik Sass Larsen har fat i noget i tidsånden. Nemlig modstanden med de galopperende topcheflønninger, den utæmmede grådighed og lighed-ulighedsdebatten.

Problemet – for Sass Larsen – er bare, at han siger så meget. Noget tyder på, at Sass Larsen synes stærkere og mere debatskabende i opposition, end når det kommer til konkret politisk ministerhåndværk. Måske han bare »sendes i byen« med nogle prøveballoner, i så fald så svækker det hans gennemslagskraft, hvis han måtte blive minister.

»Jeg har forlængst blødt op over for bankerne,« lød budskabet, da han så endelig fik indflydelse.

Sass Larsen er i en ny debatbog »Exodus« ude med bandbuler mod alt og alle, ifølge anmeldelserne sådan mest hist og pist. Men dog pakket ind i store floromvundne vendinger.

Han har tidligere været ude med bandbuler og store ord. Nemlig da finanskrisen rasede, og (ansvarlige) politikere i huj og hast måtte skrue bankpakker sammen på stribe for at redde det danske bankvæsen. Blandt andet med den såkaldte bankpakke 2, hvor finanshusene kunne låne penge af staten for at komme igennem prøvelserrne. Uden en up-side mulighed til staten. Staten tog risikoen, bankaktionærerne tog gevinsten.

I den forbindelse sagde Sass Larsen: »Det må siges at være danmarkshistoriens bedst organiserede tyveri af skatteydernes penge.« Der var derfor forventninger om en handlekraftig minister, da Sass Larsen blev erhvervsminister i august 2013. Men nej. »Jeg har forlængst blødt op over for bankerne,« lød budskabet, da han så endelig fik indflydelse.

Borgerlige koryfæer som Venstres Bertel Haarder – læs her – og de konservatives Per Stig Møller – læs her – har været ude med kritik af eksplosionen i topcheflønninger, og begge har talt om at finde et bedre moralsk kompas at navigere efter.

Også Danske Bank-topchefen Thomas Borgen – læs her – har sat den voksende ulighed på dagsordenen. Til Finans.dk sagde han. »Det er åbenlyst, at en lettelse af topskatten er fordelagtig for økonomien. Men hvis danskerne ikke kan se sig selv i skattesystemet og føler, at det er uretfærdigt, splitter du befolkningen. Og så får vi ekstreme holdninger, som ikke fører landet i den rigtige retning.«

Samtidig har en verdens mest betydende tænketanke, World Economic Forum i Schweiz, rykket den voldsomt stigende ulighed op på dagsordenen. Det sker samtidig med afsløringer af skattely og store globale IT-selskaber som Apple, Google, Facebook mv., der jonglerer rundt med indtægterne for at finde nulskattelande.

Nu griber han derimod efter nogle populistiske bolde, som eksempelvis at lovgive om topcheflønninger og lægge et loft over. Det er et skråplan, det ender i bureaukrati og statsstyring.

Blandt de mest uforståelige topcheflønninger herhjemme er Nets-topchefen Bo Nilssons og senest Ambu-topchefen Lars Marchers gevinster på over en halv mia. kr. De kan hverken forklares eller forsvares. Også i de øverste lag i dansk erhvervsliv er der bekymring for den stigende ulighed, herunder de galopperende topcheflønninger som det synlige bevis.

Man skulle således synes, at den gode Sass Larsen har meget konkret at gribe i. Nu griber han derimod efter nogle populistiske bolde, som eksempelvis at lovgive om topcheflønninger og lægge et loft over. Det er et skråplan, det ender i bureaukrati og statsstyring. Vulgærkapitalismen skal stækkes, men det er ikke staten, der skal drive private virksomheder i en fri markedsøkonomi.

Løsningen er ikke, at politikerne griber til lovgivning, løsningen er at ejerne, herunder pensionsfondene og bestyrelserne lever op til den ansvarlighed, som de så fint skilter med i CSR-kodeks og ved skåltalerne.