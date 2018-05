Widex-offensiv er nødvendig, men også med faldgruber

Lillebror i den danske høreapparatindustri Widex med domicil i Lynge uden for København tager nu det store spring og overtager Sivantos-virksomheden. Tysk af oprindelse, men i dag med domicil i Singapore.

Det er godt nyt for Danmark, godt for dansk industri og godt for Danmark som højteknologisk frontløber

Perspektivet er uhyre interessant. Alt tyder nemlig på, at det er Widex-pengene, Widex-kulturen og Videx-værdierne, der på sigt skal overtage og gennemsyre den nye, noget større koncern, som endnu ikke har fået navn. Det er godt nyt for Danmark, godt for dansk industri og godt for Danmark som højteknologisk frontløber.

Høreapparatindustrien er i den grad en dansk specialitet, hvor vi er verdensførende. Det cementerer Widex-Sivantos fusionen.

Parterne forsøger at sælge sammensmeltningen som en ligeværdig fusion. Ligeværdige fusioner lyder godt, når enderne skal mødes og resultere i en egentlig aftale. Men i virkelighedens verden findes der ikke mange ligeværdige fusioner, der fungerer i praksis.

Det er forståeligt, at parterne afventer konkurrencemyndighedernes endelige godkendelse, men man må da håbe, at de ansvarlige i fusionen allerede nu er ganske skarpe på det nye navn, hvem der skal være topchef og hvem, der skal være formand. Hvis kommandolinjerne ikke er superskarpe fra starten risikerer den ligeværdige fusion at blive for ligeværdig og vakle ved de første rystelser.

Virksomheder drives nu engang ikke efter demokratiske, fine ligeværdighedsprincipper. I business er det pengene, der bestemmer. Money talks.

Den danskejede familiekoncern Widex er efter nogle svære og underskudsgivende år igen kommet op på hesten med stærke økonomiske resultater på bundlinjen. Den fortjeneste må tillægges topchefen i Widex, Jørgen Jensen, der kom til, da det så sort ud i 2013.

Risikoen i Widex var, at familierne, som så fint og succesfuldt havde styret virksomheden i årtier, udviklingsmæssigt ville gå død. Der var behov for nyt blod i virksomheden, og det er ejerfamiliernes fortjeneste, at de har kunnet erkende det. Den sværeste barriere for familieejede virksomheder er nu engang at afgive noget af magten.

Det er modigt af ejerfamilierne i Widex at tænke nyt på ejersiden, men også nødvendigt for at overleve.

Og hvad er så perspektivet? Med kapitalfonden EQT inde som finansiel partner må det formodes, at det fusionerede selskab på et tidspunkt inden for tre-fire år søger mod en børsnotering. EQT vil givetvis gerne exit´te denne investering snarest muligt, når gevinsterne til kapitalfonden kan realiseres.

Det er ikke nødvendigvis nogen nem operation. Widex er i dag familieejet, og de bogførte værdier i holding- og familieselskaber svarer ikke tilnærmelsesvis til de aktuelle værdier af Widex i handel og vandel. Og værdierne i det operative selskab Widex, som skal fusioneres med Sivantos, er givetvis meget konservativt bogført.

Videx-familierne selv siger, at de er klar til at komme op med flere penge – for at fastholde kontrollen må man formode. Enten med kontante investeringer i det nye, fusionerede selskab eller ved at belåne koncernen. Et umiddelbart kig på de mange bagvedliggende selskaber giver indtrykket af, at der så rigelig er plads til en mere offensiv finansiel gearing.

Foreløbig lyder alt fint og godt, som det er beskrevet i det rosenrøde pressemateriale. Men når festdagene er overstået, synes der godt nok mange faldgruber, hvis parterne ikke nøje har nedfældet alt på skrift. Det ved vi ret beset ikke meget om på nuværende tidspunkt.

Kapitalfonden EQT har det relativt korte ejersigte på sin investering, mens Widex-familierne har det lange livstidssigte på virksomheden.

Det er modigt af ejerfamilierne i Widex at tænke nyt på ejersiden, men også nødvendigt for at overleve.