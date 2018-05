Røgslør over Falck-Biossagen – er den for politisk betændt?

Tog Falck ufine og ulovlige metoder i brug, da den danske ambulancekoncern i 2015-2016 pressede opkomlingen, hollandske Bios, ud af markedet i Danmark?

Det er uforståeligt, at styrelsen skal bruge så ufatteligt lang tid på en sag, hvor styrelsen har adgang til alle dokumenter.

Tre år efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gik ind i den betændte sag, er der stadig ingen afklaring. Er sagen syltet, er den bare for politisk betændt, eller magter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke at komme igennem bunkerne? Styrelsen er tavs om sagen.

Det er uforståeligt, at styrelsen skal bruge så ufatteligt lang tid på en sag, hvor styrelsen har adgang til alle dokumenter.

For tre år siden foretog styrelsen en tidlig morgen et såkaldt »dawn-raid« mod Falck, vendte skuffer og skabe samt computere på hovedet og beslaglagde omfattende mængder for at finde belastende materiale i den betændte sag mellem Bios og Falck. Og en konkret sag om mistænkelig adfærd blev åbnet i 2016.

Bios er for længst gået konkurs, ledelsen i Falck er skiftet ud, og måske håber Konkurrence- og Forbruger-styrelsen bare, at sagen bliver gemt og glemt. Foreløbig står Falck som den stygge ulv, men hvis styrelsen ikke har noget at bygge sin sag på, bør den melde det ud. Alt andet er utroværdigt og skidt for retssikkerheden.

Selve sagen bør selvfølgelig afgøres på et juridisk embedsmandsniveau. Langsommeligheden i Bios-Falck-dramaet kunne imidlertid tyde på, at der er andet end det rent juridiske i sagen, og at der på en eller anden måde er gået politik i sagen. Hvor og hvordan vides ikke.

Hvad er det nu sagen handler om?

Region Syddanmark udbød i 2014 sin ambulancekørsel. Meget overraskende vandt den lille, hollandskejede rival Bios udbuddet. Konkret begyndte Bios at køre ambulancekørsel i det sydjyske i 2015. Men økonomien hang overhovedet ikke sammen, og Bios Danmark gik konkurs blot et år senere. Regionen tog ambulancekørslen tilbage, men tabte penge.

Noget tyder på, at Falck har en grim sag, men den betændte Bios-sag risikerer også at blive en kedelig sag for konkurrencestyrelsen

Bios beskylder Falck for ufine metoder på flere områder, blandt andet ved at hyre PR-firmaer til at samle smuds sammen om Bios og Falck beskyldes for at dræne markedet for ambulancekørere i det sydjyske, så Bios ikke kan levere sin ydelse til regionen. Spørgsmålet er, om Falck har misbrugt sin dominerende stilling på markedet til ulovligt at presse konkurrenter ud af banen.

Tidligere kontorchef i konkurrencestyrelsen, Niels Rytter, skrev i et debatindlæg i Jyllands-Posten i oktober 2016: »Falck bryder formentlig konkurrenceloven, når firmaet kaster grus i maskineriet for konkurrenten Bios.« Dengang forventede man en afgørelse i foråret 2017.

Siden har der været sporadiske artikler om sagen, blandt andet at styrelsen skulle have »spidset pennen« i sagen (Jyllands-Posten marts 2018.) Altså en formodning om, at afgørelsen går Falck imod, og det kan resultere i bøde og retsforfølgelse af Falck.

Bios-sagen i Falck stammer tilbage til tiden med Allan Søgaard Larsen som topchef i Falck. Han blev fyret med udgangen af 2016 og erstattet af Jakob Riis, der kom til i maj 2017. Siden er der foretaget gigantiske oprydninger i Falck med store, ekstraordinære nedskrivninger til følge. Det er uvist, om fyringen af Allan Søgaard konkret har noget med Bios-sagen at gøre.

Noget tyder på, at Falck har en grim sag, men den betændte Bios-sag risikerer også at blive en kedelig sag for konkurrencestyrelsen.