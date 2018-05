Eksperimentet Tommy Ahlers skal lykkes – hårdt brug for erhvervslivets stemme

Det er modigt af statsminister Lars Løkke Rasmussen at trække en erhvervsmand, og en utraditionel en af slagsen, ind i regeringen. Og endnu mere modigt af iværksætteren Tommy Ahlers at sige ja og dermed påtage sig et medansvar for udviklingen af det danske samfund. Endelig. Point til begge.

Risikoen er, at erhvervsmanden og iværksætteren Tommy Ahlers disciplineres så meget, at fordelen ved at trække en erhvervsmand ind i magtens centrum på Christiansborg går fløjten

Og ja, med masser af risici og faldgruber for både Lars Løkke og Tommy Ahlers, som overtager posten som uddannelses- og forskningsminister. Risikoen er, at den vildskab og iderigdom som er iværksætterens varemærke tæmmes og kvæles i det særlige politiske og bureaukratiske miljø, hvor det ikke altid er de bedste løsninger, der vinder.

Men hvor man morgen, middag og aften får tæsket ind i hovedet, at man skal huske at tælle til 90 mandater. Det hedder demokrati.

Risikoen er, at erhvervsmanden og iværksætteren Tommy Ahlers disciplineres så meget, at fordelen ved at trække en erhvervsmand ind i magtens centrum på Christiansborg går fløjten. Læs portræt her.

Iværksættere af alle slags er vor tids rockstjerner. Udisciplinerede, fanden-i-voldske, typisk ikke med lange akademiske uddannelser og med en evne til at se muligheder, hvor andre ser barrierer. Med risikovillighed i højsædet.

Man kunne kalde ham en voksen iværksætter.

Der er masser af bragesnak og varm luft i iværksætterbranchen. Set udefra er Tommy Ahlers dog en af de iværksættere, i øvrigt som en af de få med en længerevarende akademisk uddannelse som jurist, der dygtigt evner at kombinere de første spæde, vilde iværksættertanker med en business i drift. Man kunne kalde ham en voksen iværksætter.

Set i det perspektiv findes der næppe mange, der er bedre og mere velegnet til at afprøve eksperimentet. Erhvervsledere er sjældne i politik. De orker ikke langsommeligheden, de orker ikke kompromisset, og de orker slet ikke, at nogen siger dem imod. For slet ikke at tale om den medieoffentlighed, som vil tærske politisk langhalm på selv de mindste fejltrin.

Jeg har igennem årene talt med rigtig mange topchefer i erhvervslivet, som er glødende interesseret i politik og som også har mange gode forslag til, hvordan tingene burde eller kunne gøres. Når jeg så udfordrer dem og spørger, hvorfor de ikke selv går ind i politik og på demokratisk vis er med til at forandre samfundet, får de himmelvendte øjne med et klart, nej, ellers tak. Det rækker tålmodigheden ikke til.

Der findes en række toppolitikere, der efterfølgende har fået en karriere i erhvervslivet. Blandt dem Knud Heinesen og Henning Dyremose for år tilbage, og yderligere nogle længere nede i hierarkiet. Trafikken den anden vej, fra erhvervslivet ind på de glatte gulve på Christiansborg, er mere sjælden. Givetvis på grund af lønniveauet. Man skal ville det, og ikke gå ind i politik på grund af pengene.

Tommy Ahlers er efter succesfulde salg af sine virksomheder givetvis økonomisk uafhængig og kan derfor indtage sin ministertaburet uden (økonomisk) frygt for, at han igen skulle blive smidt ud ved næste valg eller ved næste ministerrokade. Den nye uddannelses- og forskningsminister har snuset lidt til den politiske verden som formand for iværksætterpanelet.

Tommy Ahlers vil givetvis løbe sig politiske staver i livet, og de politiske kommentatorer vil hurtigt karakterisere ham som en politisk amatør

Der er dog kæmpeforskel på at fremlægge et idekatalog for politikerne og så strikke et politisk forlig sammen, som både Danske Folkeparti og Liberal Alliance kan sole sig i.

Tommy Ahlers vil givetvis løbe sig politiske staver i livet, og de politiske kommentatorer vil hurtigt karakterisere ham som en politisk amatør, der ikke forstår spillets regler på Christiansborg. Forhåbentlig er han så medievant, at han kan se stort på det.

Tommy Ahlers siger i forbindelse med sin politiske debut, at han er meget ydmyg. Det er jo selvfølgelig en god egenskab, men forhåbentlig ikke så ydmyg, at han udsletter sit særkende. Der er i den grad brug for erhvervslivets stemme på Christiansborg.

Det er godt set af Lars Løkke at “opfinde” Tommy Ahlers som minister. Der blæser i dag i samfundet betydeligt mildere vinde generelt for erhvervslivet end for blot få år siden. Et stærkt erhvervsliv er forudsætningen for et moderne velfærdssamfund.

Hvis nogen kan blive brobygger mellem erhvervslivet og Christiansborg, så kunne det godt være Tommy Ahlers. Men ja, det er et eksperiment.