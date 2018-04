Hykleriet om hvidvask – hvor er politikerne?

Hvis du skal have vasket kriminelle penge hvide eller skal have sløret terrorfinansiering så gå for guds skyld i en stor bue uden om Danske Bank og Nordea. Gå i stedet til Sydbank, Skjern Bank eller en anden af de lidt mindre banker. Her er risikoen for at blive afsløret til at overse.

Tæskene til og ydmygelserne af i sær Danske Bank og Nordea over de senere år, ikke bare med kritik i offentligheden men derudover bøder, har fået de to storbanker til at opgradere kontrollen (compliance) meget voldsomt. Nordea har nu 1500 medarbejdere ansat i disse afdelinger, mens de seneste tal fra Danske Bank lyder på 1000 medarbejdere i compliance.

Disse tal står dog i skærende kontrast til indsatsen hos regional- og lokalbankerne. Her er der en åben dør og kontrollen begrænset. Sydbank, som har en balance på 134 mia. kr., filialer i udlandet og mange internationale transaktioner, oplyser, at de har et sted mellem 10 og 16 medarbejdere i compliance-funktionen.

Den positive udlægning af den mangel er, at jo mindre banken er, jo mere kender man sine kunder. Den negative er, at en stor del af dansk bankvæsen endnu konkret mangler at indrette sig på samfundets krav til bankerne om, at de pinedød må medvirke meget mere aktivt til at holde kriminelle penge ude af bankbøgerne.

Det er gået op for Nordea og Danske Bank på den hårde måde, mens de øvrige banker sejler videre.

Det skal med, at det ikke alene er banker, der er omfattet af hvidvaskloven. Det er også revisorer, advokater, vekselkontorer, ejendomsmæglere med flere. Foreløbig viser der sig dog en voldsom skævhed, nemlig at det næsten alene er de store banker, der indberetter mistænkelige kunder og transaktioner til det relativt nyoprettede Hvidvasksekretariat, der hører under SØIK (bagmandspolitiet.)

Hvis succeskriteriet derimod er at afsløre »hvidvaskere« og dermed minimere denne trafik markant, er vi på nuværende tidspunkt blot ved begyndelsen.

Og nu er vi i den grad inde ved et ømt punkt, som også involverer de politikere på Christiansborg, der raser mod hvidvaskning og den manglende kontrol i bankerne. Hyklerisk er det, at så længe politikerne ikke vil hænge nogle flere ressourcer i halen på opklaringsarbejdet hos bagmandspolitiet, er det svært for at få bugt med hvidvask.

I 2017 blev der indberettet 19.000 mistænkelige sager til Hvidvasksekretariatets 14 mand store afdeling under bagmandspolitiet. En tredobling på få år. Det er naivt at tro, at 14 mand har en jordisk chance for bare nogenlunde effektivt at tjekke 19.000 indberetninger igennem for at finde hvidvasksyndere.

Det nytter ikke, at bankerne opgraderer voldsomt med stadigt flere indberetninger, hvis disse indberetninger blot ryger i nederste arkivskuffe hos bagmandspolitiet på grund af ressourcemangel. Nu ved jeg godt, at en embedsmand, bagmandspolitiets chef Morten Niels Jakobsen, aldrig kunne finde på at beklage sig over manglende ressourcer. Men set ude fra synes bagmandspolitiet i den grad at have brug for ekstra (hvidvask)ressourcer, forudsat altså, at politikerne på Christiansborg mener det alvorligt med, at vi skal have bugt med den samfundsødelæggende hvidvask.

Måske den hede hvidvaskdebat selv trænger til et grundigt eftersyn. Hvis succeskriteriet er antallet af indberetninger til Hvidvasksekretariatet, så er der grund til at klappe i hænderne. Hvis succeskriteriet derimod er at afsløre »hvidvaskere« og dermed minimere denne trafik markant, er vi på nuværende tidspunkt blot ved begyndelsen.