Vi skal dyrke iværksætterne – men hvem er i grunden Danmarks virkelige helte?

Iværksættere af alle slags er vor tids rockstjerner. Risikovillige, slagkraftige, entreprenante, arbejdsomme mænd og kvinder – Danmarks helte, Danmarks fremtid. De fylder i aviserne, og de fylder i TV.

I denne idoldyrkelse glemmer vi dog i en den grad de titusinder af små og mellemstore ejerledede virksomheder, som er fundamentet, rygraden i dansk erhvervliv.

Og godt for det. Heldigvis har vi også i Danmark fået en begyndende iværksætterkultur, der baserer sig på de fyrtårne, de rollemodeller i iværksætteriet, som kan og tør.

I denne idoldyrkelse glemmer vi dog i en den grad de titusinder af små og mellemstore ejerledede virksomheder, som er fundamentet, rygraden i dansk erhvervliv. Som beskæftiger hundrede tusinder på det danske arbejdsmarked. Det er Danmarks hemmelige helte. Idoldyrkelse og slagkraftige one-liners ligger imidlertid ikke til dem.

Virksomheder som i dag ejes og ledes af anden, tredje, fjerde eller femte generation. Ejere, som ikke tænker på at sælge og score en stor her-og-nu gevinst, men som føler sig forpligtet af stifterens vilje til at forblive i familiens ejerskab. Det langsigtede ejerskab. Uhyre stærke indadtil, mere ydmyge udadtil.

Jeg kom til at tænke på disse hemmelige helte i dansk erhvervsliv, da jeg forleden deltog på en konference i DI om ejerledede virksomheder. »Når ejerskab og virksomhed smelter sammen.« Indrømmet, »ejerledede virksomheder« er et lidt støvet begreb, som ikke just går ind i en slagkraftig rubrik på avisforsiderne.

Tag nu disse tre ejerledede virksomheder:

– Plus Pack, Odense. emballagevirksomhed med 221 fastansatte. Etableret i 1914, fjerde generation, nu med de to søskende Anders Top Haustrup og Camilla Haustrup Hermansen, som henholdsvis CEO og leder af forretningsudvikling. Camilla Haustrup Hermansen fortæller, at netop det at været familieejet hidtil har været underspillet. og derfor er en væsentlig del af brand-historien fremover, at historien om Plus Pack som familievirksomhed skal fortælles fuldt ud. Du kan læse om Plus Pack her.

– Ancotans (Anders Nielsen & Co.), Glostrup, transport af skibscontainere. Etableret i 1882, idag ejet og ledet af Anne Kathrine og Henrik Steenbjerg, 5. og 4. generation. 180 ansatte. Bruger familieejerskabet meget bevidst i kundekontakten. Det giver respekt, både eksternt og internt, men også forpligtelser. Du kan læse om Ancotrans her.

– Nordsjællands Metalstøberi, Skævinge. Etableret i 1964. Underleverandør (sandstøbt aluminium ) til især bilindustrien. Tidligere 60 medarbejdere, i dag 18 medarbejdere. Direktør og den ene af to ejerfamilier Marianne Strauss: »Det er en størrelse, der passer os, det kan vi tjene penge på.« Største udfordring: »Vi får os ikke sat ned og tænkt langsigtet.« Du kan læse om Nordsjællands Metalstøberi her.

Til forskel fra mange iværksættere i dag har stifterne af disse tre virksomheder set det som en livsopgave at fastholde ejerskabet på familiens hænder

Alle tre ovennævnte virksomheder har på et tidspunkt været klassiske iværksættervirksomheder. Men til forskel fra mange iværksættere i dag har stifterne af disse tre virksomheder set det som en livsopgave at fastholde ejerskabet på familiens hænder. Det har ikke og er ikke uden udfordringer, fortæller de alle tre.

Generationsskiftet er svært, det bliver typisk igangsat lidt sent, den afgående generation har svært ved at holde sig væk, og i virksomheder, som overleveres fra generation til generation, opstår der ofte en »plejer«-tradition, der kan gøre nytænkning og udvikling lidt tungt.

Der er tusindvis af virksomheder som Plus Pack, Ancotrans og Nordsjællands Metalstøberi. Måske de skulle hæve stemmen og gøre sig synlige. De er guld værd for Danmark.