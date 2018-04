Bankkrigen i det nordjyske er opgøret om fremtidens danske banklandskab

Der sker ting og sager på det nord- og vestjyske bankmarked (Nordjyske Bank sluges af Ringkjøbing Landbobank), som kan få betydning for det fremtidige banklandskab i Danmark.

Det handler om penge og afkast, men det handler i den grad også om følelser, magt og strategi. Spørgsmålet er ikke, om der sker en konsolidering i Danmark, spørgsmålet er alene hvornår det sker. Læs tidligere indlæg om konsolidering her.

Derfor er kampen mellem først og fremmest Jyske Bank og Nykredit så intens i disse år

Danske Bank og Nordea er “færdigpakket” på det danske marked, endnu mangler Jyske Bank og Nykredit at få afsluttet deres fremtidige struktur. Jo mere volumen jo lavere enhedsomkostninger. Derfor er kampen mellem først og fremmest Jyske Bank og Nykredit så intens i disse år.

Det er svært entydigt at udpege, hvem der er vinder, og hvem der er taber i det nordjyske opgør. Den, der vinder på den korte bane, er ikke nødvendigvis vinder i et langsigtet perspektiv. Noget tyder dog på, at Nykredit har fået placeret sig komfortabelt i opløbet til en kommende konsolidering.

Den lokale Nordjyske Bank med domicil i Nørresundby må henregnes som en af kampens tabere. Godt nok synes banken at vriste sig fri af Jyske Bank-favntaget. Men det vil koste på den selvstændighed, som hidtil har været så vigtig for banken. Nørresundby-banken bliver slugt af den lidt større regionalbank, Ringkjøbing Bank, som dermed får mere volumen og altså lavere enhedsomkostninger.

Set udefra umiddelbart et godt match. Ringkjøbing Bank er ikke bare en økonomisk supersolid bank, men også samtidig en stærkt ledet bank med John Fisker i spidsen. Men skjules kan det dog ikke, at det under alle omstændigheder må betragtes som en nødløsning set fra Nordjyske Banks side. Det er pest eller kolera, Jyske Bank eller Ringkjøbing Landbobank.

Man kan godt få den tanke, at denne fusion ikke er udtænkt i Ringkøbing, men i et andet og noget større hovedsæde ved havnefronten i København. Nemlig i Nykredit

Det er en stor overraskelse, at Ringkøbing-folkene pludselig kommer på banen. Banken har ellers altid talt varmt for organisk vækst. Hvis det er så oplagt, som de nu forsøger at give det indtryk af, hvorfor er de to banker så ikke smeltet sammen tidligere.

Man kan godt få den tanke, at denne fusion ikke er udtænkt i Ringkøbing, men i et andet og noget større hovedsæde ved havnefronten i København. Nemlig i Nykredit. Landets største realkreditkoncern bliver den rige onkel fra Amerika ved dette bankbryllup med en fremtidig kontrollerende ejerpost i Ringkjøbing Landbobank.

Det er endnu ikke afgjort, om Jyske Banks Anders Dam byder over. Det må svært for Anders Dam at forklare, at han nu gerne vil sælge til en pris på 187 kr. pr. aktie, mens han selv har budt 190 kr. I en stadig mere digital verden giver volumen og skala stordriftsfordele – set i det perspektiv må man tro, at Jyske Banks tilbud var ærlig ment.

Selv om Anders Dam tidligere har forsvoret, at han aldrig ville gå uønsket til værks (på et tidspunkt lød det sådan: »Det er en dårlig start på et ægteskab at begynde med en voldtægt,«) så må Jyske Bank-topchefen affinde sig med at blive opfattet som aggressoren i det nordjyske.

Siger han ja til tilbuddet om at sælge til ærkefjenderne fra Nykredit kan han høste en pæn her-og-nu gevinst, men han vinder næppe på den lange bane. Det er således næppe Nordjyske Bank-casen Anders Dam skal charmere sig ind på gruppen af regional- og lokalbanker med.

Ser man frem i tiden er det svært ikke at forestille sig en konsolideringsbølge. Omkostningsprocenten i lokalbankerne skal presses ned.

Kampen for selvstændighed i lokalbankkredsen er stærk. Nordjyske Banks tvinges da også til at kapitulere. Frivillige fusioner er sjældne.

Ser man frem i tiden er det svært ikke at forestille sig en konsolideringsbølge. Kravene til kapital, IT-power, reguleringsomfanget, compliance med eksempelvis hvidvaskregler og så videre og så videre videre stiger. Det bliver sværere og dyrere at være lille lokalbank. Omkostningsprocenten i lokalbankerne skal presses ned.

Nykeditchefen Michael Rasmussen har gentagne sagt, at han ikke er ude på at købe banker op for at forsvare sin distribution af realkreditprodukter. Men derfor kan han godt optræde med forsvarende aktieposter i de enkelte banker. Som i Spar Nord, Vestjyske Bank og nu måske også i Ringkjøbing Landbobank. Gad vide, om Nykredit ikke også har sikret sig ejerandele under fem procent i andre regional- og lokalbanker.

Det overraskende er, at ingen overhovedet havde tænkt på Ringkjøbing Landbobank som mulig budgiver i Nordjyske Bank. Det vidner om, at der i disse år tænkes andre tanker og frem for alt langsigtede tanker i den danske banksektor.