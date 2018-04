Er det tiden at Ane Uggla overdrager depechen til Robert Uggla?

Det lykkedes ikke for Mærsk-toppen at berolige sine trofaste aktionærer ved tirsdagens generalforsamling i Bella Center. Det kører ikke for Mærsk. Der er for meget et skridt frem og to tilbage.

Foreløbig er det eneste svar; hav tålmodighed, vi er i færd med at genopfinde os selv, og det skal nok blive godt. Spørgsmålene hober sig op, svarene lader vente på sig.

Indrømmet, det er en gigantisk opgave Mærsk-ledelsen ved den nye formand, Jim Hagemann Snabe, hovedaktionæren ved fondsformanden Ane Uggla og den daglige topchef Søren Skou har sat sig på. På forholdsvis kort tid skal der sælges aktiver fra for op i mod 100 mia. kr. samt købes op og investeres, dog for et noget mindre beløb.

Spørgsmålet er om glasset et halvfyldt eller halvtomt

Konglomeratet skal afmonteres og afløses af en fokuseret, digital kerneforretning med et verdensledende selskab inden for transport og logistik.

Opsplitningen af konglomeratet har i adskillige år været et krav fra børsmarkedet med nogle af de største aktionærer i spidsen, bla. ATP. Og ja, der er sket en masse i det første halvandet år, men angiveligt ikke nok til at indgyde tillid i aktiemarkedet, der tværtimod har straffet Mærsk-aktien. Det slider på tilliden, ikke bare til aktien, men også til ledelsen.

ATP er i hvert fald fortsat skuffet. Pensionskassen fra Hillerød taler normalt i bløde og venlige vendinger, og derfor skal man lytte godt efter, hvad der bliver sagt i mellem linjerne.

»Spørgsmålet er om glasset et halvfyldt eller halvtomt,« lød den knastørre tvivl fra aktiechef Claus Wiinblad fra ATP-fonden til Mærsk-transformationen. »Jeg savner forklaring på de lovede forbedringer og kunne ønske mig mere præcision i detaljerne.« Det er det man kalder en meget kras kritik fra ATP.

Mærsk-aktien har tabt terræn det seneste halvandet år. Hvad man troede var godt gemte værdier i konglomeratsstrukturen er ikke kommet frem i lyset. Aktien handles i dag til stort set samme værdi som for halvandet år siden.

Ingen tvivl om, at Mærsk-aktien er presset ned på grund af manglende tillid. Det betyder så også omvendt, at der kan ligge en kurseksplosion i aktien, hvis omstillingen lykkes.

Ser man på Mærsk udefra synes den nye formand Jim Hagemann Snabe at have en meget klar mening om, hvor A.P. Møller – Mærsk skal bevæge sig hen. Vidende og stærkt kommunikerende som han er, ikke mindst på det digitale område.

Spørgsmålet er, om organisationen er gearet til at følge de tanker og ideer, der er i Mærsk-bestyrelsen. Om temposkiftet i organisationen matcher forventningerne i Mærsk-bestyrelsen.

Udskiftningen af finansdirektøren Jacob Stausholm for blot få uger siden efterlader tvivl om fremdriften i skiftet. Nok var han ikke populær i de øverste ledelseslag i Mærsk organisationen, men frygten er, at denne uenighed bundede i uenighed om tempoet og fartplanen for den historiske transformation.

Med til at forvirre billedet er også hovedaktionæren Ane Uggla. Som familieoverhoved sidder hun som formand i A.P. Møller Fonden, A.P. Møller Holding og som næstformand i det børsnoterede A.P. Møller – Mærsk. Ane Uggla har gentagne sagt, at hun først og fremmest er sat i verden med det meget, meget lange sigte for virksomheden som styrepind. 100 års virket.

Altså ikke et særligt fokus på aktiens udvikling på den kortere bane på 1,2 og 3 års sigt. Det matcher dårligt både ATP’s og andre aktionærers tørst efter at se Mærsk-aktien genvinde selvtilliden på børsen.

Det er nemlig i høj grad Robert Uggla og formand Snabe, der har det ultimative ansvar for at transformere det gamle Mærsk til det nye Mærsk.

Ingen tvivl om, at Ane Uggla arbejder benhårdt på, at Mærsk skal lykkes med den dramatiske transformation af hele gruppen. Det er ikke hendes fars vilje, men det er så – tvunget af omstændighederne – blevet Ane Ugglas lod som familieoverhoved at stå med det ultimative ansvar.

Om få måneder fylder Ane Uggla 70 år. Det kunne blive det naturlige skifte mellem Ane Uggla og sønnen Robert Uggla, som det næste familieoverhoved i Mærsk. Det kunne være et naturligt skifte på et naturligt tidspunkt.

