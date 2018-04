Kan Danske Bank lukke hvidvasksagen ved at ofre Lars Mørch?

Danske Bank-bestyrelsen skiller sig af med sin blot 46-årige direktør Lars Mørch i kølvandet på hvidvaskskandalen i bankens estiske filial, som er blevet rullet op i Berlingske over det seneste år. Timingen er overraskende.

Det store spørgsmål er imidlertid, om storbanken får held med at indkapsle det endegyldige ansvar ved af ofre et direktionsmedlem. Om alle advarselssignaler i Estland, og dermed det ultimative ansvar, stoppede ved Lars Mørchs skrivebord. Presset på banken er enormt og må antages at være blandt de absolut største sager for bestyrelsen og formanden Ole Andersen netop nu.

Det er en decideret møgsag, der bliver hulens svær at lukke. Sagen kan nemlig ikke lukkes ved at indgå et økonomisk forlig, banken kan ikke betale sig ud af denne skandale. Det handler om noget så uhåndterbart som troværdighed og tillid. Tillid til Danske Bank er ikke en beslutning, der kan tages i bestyrelsen. Tillid er noget, som banken skal gøre sig fortjent til i sin omverden.

Det er ikke overraskende, at banken med de facto fyringen af Lars Mørch placerer et ansvar, men det er overraskende, at det sker lige netop nu. Set ude fra ligner det et forsøg på at (gen)overtage styringen, dagsordenen i en sag, som i lang, lang tid løb løbsk for Danske Bank-toppen, og som banktoppen måske håbede igen forsvandt af sig selv.

Det gjorde den ikke, tværtimod er skeletterne fra den estiske bankboks fortsat med at vælte ud til stadig overraskelse for omverdenen. Læs her og her artikler fra Berlingskes afsløringer. Alvoren gik meget sent op for direktion og bestyrelse i Danske Bank. Og mon ikke nogle af de store aktionærer blandt pensionskasserne har presset voldsomt på. Denne hvidvasksag blev i hvert fald hovedtemaet på bankens generalforsamling for nogle uger siden.

Den ubekendte i ejerkredsen er storaktionæren A.P. Møller Holding, som ejer over 20 procent af banken. Det lyseblå Mærsk og det mørkeblå Danske Bank har som regel kørt efter en fælles etisk standard. Mærsk selv har markedsført sig klart og tydeligt med en nultolerancetærskel over for bestikkelse, korruption og (må man formode) hvidvask. Set i det lys må det forventes, at også signalerne fra Esplanaden har været ganske klare; se at få ryddet op og gør det effektivt.

Den interne undersøgelse i Danske Bank, overvåget af advokatfirmaet Bruun & Hjejle, forventes først færdig efter sommerferien, og samtidig må det forventes, at de offentlige myndigheder (Finanstilsynet og efterfølgende bagmandspolitiet) nødvendigvis må være klar med bødeforlæg af en betydelig størrelse og politimæssig efterforskning. Det er svært at tro, at hvidvaskskandalen ikke får et retligt, økonomisk efterspil.

Denne undersøgelse har været igang i lang tid, og derfor må det forventes, at Danske Bank allerede nu ganske præcist ved, hvad der er op og ned på hvidvaskskandalen i Estland. Altså hvem der vidste hvad og hvornår i Danske Bank-toppen i København. Mon ikke Danske Bank-toppen allerede nu har et helt og fuldt overblik over skandalens omfang.

Når denne undersøgelse ikke desto mindre ikke offentliggøres på nuværende tidspunkt kan det hænge sammen med, at Danske Bank-bestyrelse og direktion over de næste måneder skal have styr på, hvad Finanstilsynet, bagmandspolitiet og evt. udenlandske myndigheder agter at gøre. Det er fortsat den ubekendte for formanden Ole Andersen.

Ved at skille sig af med Lars Mørch allerede nu sender banken et kontant signal om, at ja alvoren er gået op for Danske Bank, ja banken er sit ansvar bevidst og ja, banken er klar til at tage de konsekvenser, der måtte være nødvendige. Det vil sige dels et signal til omverdenen, dels et signal til de offentlige myndigheder.

Foreløbig har hvidvaskskandalen fra Estland ikke kostet på Danske Banks aktiekurs. Foreløbig har sagen ikke kostet banken kontanter. Udrensninger i topledelsen fulgt op af evt. bøder i flere hundrede mio. kroners klassen vil da heller ikke ryste en storbank som Danske Bank økonomisk.

Den største omkostning er, at de 20.000 medarbejdere igen og igen bliver konfronteret med denne sag, og derfor skal bruge tid og kræfter på at forklare og forsvare sig selv og banken. Derudover vil der være en ganske betydelig omkostning over for myndighederne, nemlig det tab af den tillid og prestige, som storbanken ellers har været omgærdet af.

Hvidvasksagen fra Estland vil indskrive sig som et af de kedeligste kapitler i Danske Banks lange historie.