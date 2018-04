Nogen bør sige BØH til Dansk Folkeparti – og socialdemokraterne?

Stadigt flere og flere virksomheder skriger på arbejdskraft. Kvalificerede, ledige hænder er ved at blive en mangelvare, en knap faktor. I værste fald truer manglen på arbejdskraft med at sætte det opsving, der kører, i stå, inden det for alvor er kommet op i omdrejninger.

Hvad er det, der er så frygteligt ved at hente arbejdsomme hænder i udlandet? Tænk om man kunne se det som en berigelse og ikke som en farefuld byrde.

Nogen bør tage mod til sig og sige BØH til Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Og nej, vi skal ikke være naive og blot åbne op. Der skal stilles krav. Et arbejdsvisum skal ikke bare være noget man trækker i en automat, sådan er det ingen steder i verden.

Men i en stille stund kunne man ønske sig, at kappestriden på Christiansborg med Dansk Folkeparti i front, skarpt forfulgt af Socialdemokratiet, om at skærpe og skærpe og skærpe blev afløst af fornuftens stemme. Ikke frygtens stemme, men fornuftens stemme.

Senest er der kommet et opråb fra IT-opstartsvirksomheder i København, som beskrevet i Berlingske Business onsdag – læs artikel her. Typisk små virksomheder, og typisk virksomheder, der har brug for specialister inden for deres felt. Mange af disse specialister findes ikke i Danmark.

»Adgangen til talenter er helt klart det mest vanskelige ved at have base i København,« siger således Jeppe Rindom, medstifter af IT-virksomheden Pleo. Han og andre opstartsvirksomheder fortæller om det bureaukratiske bjerg, der skal bestiges, når der skal hentes arbejdskraft i udlandet, og i særlig grad uden for EU.

I dag er adgangsbilletten en årsløn på mindst 417.793,60 kr. – ca. 35.000 kr. om måneden alt inclusive – efter den såkaldte beløbsordning. Den ser DF gerne hævet til 500.000 kr. Herfra er frygten, at Danmark risikerer at blive oversvømmet af udlændinge.

Også Socialdemokratiet er tilhænger af høje barrierer for udenlandsk arbejdskraft. Af frygt for at udenlandsk arbejdskraft vil føre til social dumping, ikke mindst på løndelen.

Regeringen er derimod enig med dansk erhvervsliv om, at denne grænse skal sættes ned. Samtidig klages der fra iværksættervirksomhederne over, at bureaukritiet og ventetider ved at hente arbejdskraft uden for EU er en væsentlig hindring.

Både opstartsvirksomhederne og dansk erhvervsliv generelt bør selvfølgelig forstå, at løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. og at der nødvendigvis må være en grad af bureaukrati for at få arbejds- og opholdstilladelse. Sådan er det alle steder i verden, ikke mindst i USA, som ofte fremhæves som en slaraffenland for import af arbejdskraft.

Helt galt er det dog, hvis »papirarbejdet« bliver så uoverstigeligt, at det reelt er en måde at lukke grænserne på. Erhvervsminister Brian Mikkelsen (kons) siger, at han ikke har kendt til de lange ventetider ved at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Derfor vil han nu undersøge, om og i givet fald hvordan det kan gøres bedre.

Forinden burde han samle en lille, men bredspektret kreds af politikere fra Christiansborg og tage på virksomhedsbesøg i den virkelige verden. Der hvor væksten skabes og arbejdspladserne er.

Faren er selvfølgelig, at det vil kunne resultere i en aha-oplevelse.

Ideelt ville det være, hvis debatten om arbejdskraft ude fra kunne adskilles fra debatten om den uforsonlige flygtningedebat. Det er ikke to sider af samme sag.

