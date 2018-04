Er Zuckerberg og Musk de rigtige til “voksentilværelsen”?

To af verdens mest hypede »fremtidsaktier« er kommet i strid modvind. Begge selskaber er bygget op omkring visionære iværksættere, som har gudestatus blandt tilhængerne og hadestatus blandt modstanderne. Facebooks Mark Zuckerberg og Teslas Elon Musk.

Er iværksætterne Zuckerberg og Musk de rigtige til at føre virksomhederne ind i en ny »voksentilværelse?« Det er spørgsmålet

Tesla ramte sit foreløbige højdepunkt på børsen i september 2017, Facebook toppede for blot et par måneder siden. Siden er kritikken taget til, tilliden dalet og nu stilles der for første gang seriøse spørgsmål til, om iværksætterne Zuckerberg og Musk er de rigtige til at føre virksomhederne ind i en ny »voksentilværelse.«

Investorerne skal gøre op med sig selv, om det er et første varsel om en længere nedtur og måske en egentlig overlevelseskrise for Facebook og Tesla? Eller blot et lille bump på vejen mod nye højder?

Ingen tvivler på, at de teknologier som både Tesla og Facebook har udviklet og er bygget op omkring er fremtiden. Spørgsmålet er alene, om den fremtid ligger i Tesla og Facebook eller i helt andre virksomheder. Daler tilliden til Musk og Zuckerberg tages luften hurtigt ud af de hårdtpumpede aktier.

I kølvandet på dataskandalen i England er Facebook og dets brødebetyngede formand, topchef og hovedaktionær i een og samme person, Mark Zuckerberg, kommet i »bad standing.« Strid modvind på børsmarkedet har presset aktien ned, og milliarder og atter milliarder af dollars er forsvundet op i den blå forårshimmel. Det bekymrer aktionærerne.

Facebook-aktien er på få uger faldet med over 20 procent – se kursudvikling her.. Det er uhyre dramatisk på kort sigt, men tager man de såkaldt lange investeringsbriller på, er Facebook-aktien såmænd blot faldet tilbage til niveauet fra efteråret 2017 efter års raketagtige stigninger siden børsnoteringen af Facebook i 2012.

Set i det perspektiv er faldet blot et lille pump på vejen. Man skal ikke dykke meget ned i tallene i Facebooks 2017-regnskab – se regnskab her – for at få øje på en ren pengemaskine. Stærk og stigende omsætning og indtjening, stærk finansiel balance, og et endnu stærkere frit cash-flow (pengestrømme.)

Med to milliarder brugere har Facebook en verdenshistorisk stærk base. Facebook lever imidlertid ikke af sine brugere, men af sine annoncører, og kommer der først sprækker i annoncørernes tillid til Facebook-topledelsen, jamen, så kan det gå ligeså hurtigt nedad bakke, som det er gået op de seneste fem-ti år. Aktier handles på forventningerne til fremtiden, typisk seks til tolv måneder frem i tiden.

Som beskrevet i Berlingske tirsdag – læs artikel her – er der i dag ikke et reelt alternativ til Facebook, og #deletefacebook-bølgen har endnu ikke bredt sig til de store masser. Spørgsmålet er dog, om det er stifteren, den 33-årige Mark Zuckerberg, der kan og skal reetablere tilliden til omverdenen. Ikke mindst til myndighederne.

Storinvestor kræver Mark Zuckerbergs afgang som formand i Facebook? Følger andre efter?

Investorerne er begyndt at røre på sig. Byen New Yorks finanschef Scott Stringer, som forvalter Facebook-aktier for en mia. dollars, siger til Financial Times, at Mark Zuckerberg bør gå af som formand, hvis der skal genskabes tillid til Facebook og dets omgang med personlige data.

Følger nogle af de største aktionærer i Facebook, eksempelvis pengetankene Vanquard og Black Rock, trop, kan det blive en hed sommer for Mark Zuckerberg. Han sidder solidt på magten med 25 procent af aktierne. Men de fleste er stemmetunge B-aktier, og dermed har han selv magten til at gøre, hvad han vil.

Hertil kommer, at han samtidig også er både formand og topchef. Det er derfor noget nær umuligt at fjerne Zuckerberg fra formandsposten mod hans vilje. Elon Musk har en lignende status i Tesla.

Både Zuckerberg og Musk har været drivkræfterne i at bringe Facebook og Tesla frem til, hvad disse virksomheder er i dag.

Men er disse gudsbenådede iværksættere også afgørende for fremtiden og dermed de rigtige til at føre Facebook og Tesla sikkert ind i voksentilværelsen? Det er spørgsmålet, som børsmarkederne skal tage stilling til i den nære fremtid.