DSV vinder, Pandora taber – men hvem kender fremtiden på aktiemarkedet?

DSV har øst guld ud over sine aktionærer, Pandora-ejerne har tabt penge. Og så er der alle de andre.

Det er blevet populært som aldrig før at sætte penge på aktierouletten. Flere års gevinster – næsten uanset hvor man gjorde sine indsatser – har skabt eufori om aktier. Hvem har ikke siddet ved et middagsselskab og hørt beretninger fra overstadige aktievindere – måske du selv har været en af dem? Det er mere sjældent at høre fra dem, som har tabt.

Men noget tyder på, at det bliver sværere og sværere at finde vinderne og undgå taberne. Aktiemarkedet i de første tre måneder af 2018 er bumlet frem og tilbage uden en egentlig klar tendens.

Tag nu de fem vindere og tabere i det danske C20-indeks (idag C25) i 2017 og sammenlign dem med de fem vindere og tabere i de første tre måneder af 2018. Det skal med i vurderingen, at C25-indekset steg med 12 procent i 2017, men er faldet med tre procent hidtil i år.

Her er top-fem listen med vindere og tabere i 2017 (i parentes følger kursudviklingen i de første tre måneder af 2018).

Vindere:

DSV – plus 55 procent (minus 4 procent)

Chr. Hansen Holding – plus 48 procent (minus 11 procent)

Novozymes – plus 46 procent (minus 12 procent)

GN Store Nord – plus 37 procent (plus 6 procent)

Novo Nordisk – plus 31 procent (minus 11 procent)

Tabere:

Pandora – minus 26 procent (minus 4 procent)

Genmab – minus 12 procent (plus 24 procent)

Vestas – minus 6 procent (minus 1 procent)

Nordea – minus 4 procent (minus 17 procent)

A.P. Møller – Mærsk – minus 4 procent (minus 13 procent)

De største vindere hidtil 2018 er slet ikke med på ovenstående lister. Vinderne i 2018 er TDC (pga indløsningstilbud) og Villiam Demant Holding. Den største taber i 2018 er NKT-selskabet. Også søsterselskabet Nilfisk har fået et gok i kursen i 2018 efter opsplitningen.

For nu at gøre billedet endnu mere forvirrende så var de tre aktievindere tilbage i 2016, Mærsk, Genmab og FLS, mens taberne dengang i 2016 hed Coloplast, Novozymes og Novo Nordisk.

Pointen er, at man som aktieinvestor skal være yderst forsigtig med at bedømme en aktie ud fra et enkelt år, et enkelt kvartal eller en enkelt måned. I hvert fald hvis man er langsigtet aktieinvestor. Altså hvis man har sine aktier over flere år, enten i eget depot eller i en pensionsopsparing.

Men en ting er at kigge bagud og gøre sig klog på bagudskuende betragtninger om fald og stigninger, noget ganske andet og mere besværligt er det at plukke de fremtidige vindere ud og sortere taberne fra.

Fortvivl dog ikke, hvis du som aktieinvestor har svært ved at skue ind i fremtiden. Selv de klogeste hoveder på børsmarkedet aner ikke, hvad fremtiden bringer.

Hør blot et par forudsigelser ved årsskiftet 2017/2018 om aktieåret 2018:

“Forvent, at 2018 vil se ud som 2017.” – Ken Fisher, formand, Fisher Investments Europe Limited

“Næste år bliver endnu et godt aktieår. Aktier giver et afkast på 8-12 procent i 2018.” – Philip Jagd og Andreas Østerheden, aktiestrateger i Nordea.

“Det gode 2017 bliver afløst af et 2018, der på lange stræk bliver mindst lige så godt som i år.” – Henrik Franck, Direktør, partner og medlem af investeringskomitéen i Formuepleje

Nuvel, disse aktieeksperter kan sagtens ende med at få ret, når aktieåret 2018 slukker den sidste børsdag i december 2018. Men de risikerer også at blive hængt til tørre.

En klog spåkone på børsmarkedet gør derfor klogt i altid at tage en række forbehold. Og det gør de da også.

Tænk blot på disse scenarier:

Genmab modtager en overtagelsestilbud med en præmie på 40-50 procent.

Novo Nordisk fejler med et at sine præparater i USA og falder 20 procent.

Tesla og Facebook-aktierne falder sammen og trækker hele verdens børsmarkeder med ned.

Trump fældes af en af sine mange sager, og usikkerheden sender aktiemarkederne ned.

Og så videre, og så videre. Faldgruberne er mange.

Usikkerheden, i sær hvis markederne falder, er de stadigt stigende automatiske handler (robotter og indeksfonde.) Samtidig kan hedgefonde, der spekulerer i en enkelt akties kursfald holde en bestemt aktie i en skruestik i lang tid. Som det er sket med Pandora og tidligere FLSmidth.

Aktieeksperterne vælger som regel af fokusere ind på særlige nøgletal for børsselskaberne. Typisk P/E-værdien, altså hvor meget man skal betale for at komme med på vognen. Jo højere P/E-værdi jo dyrere aktie. Enkelte kigger på noget så gammeldags som Kurs/indre værdi, altså hvor meget aktien koster i forhold til de bogførte værdier, målt på egenkapitalen.

Her er det interessant, at A.P. Møller – Mæsk og NKT som de eneste af de store selskaber handles til en kurs/indre-værdi på under 1. Aktiemarkedet tror simpelthen ikke på, at disse selskabers aktiver har den værdi i virkelighedens verden, som de er bogført til i regnskaberne. I den grad en mistillidserklæring til topledelserne.

Børsen i København er lukket de næste fem dage, fra og med Skærtorsdag til og med mandag, første påskedag.

Det giver dig som aktieinvestor eller potentiel aktieinvestor (i danske eller udenlandske aktier) mulighed for afveje gevinstmuligheder over for tabsrisikoen.

Aktiemarkedet er en børsroulette.

God Påske.