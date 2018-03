Av-av, buler og skrammer i Jyske Bank-imaget

Den erfarne bankchef, Jyske Banks Anders Dam, er fanget i sin helt egen catch 22. Uanset hvad han gør med sin ejerpost i Nørresundby-banken Nordjyske Bank, står han til at få buler og skrammer i det ellers stærke Jyske bank-image.

Vennekredsen hos de mange lokalbanker udvides næppe efter kampen i det nordjyske, hvor Nordjyske Banks selvstændighed snart er en saga blot.

Mest interessante i det opgør er dog ikke, hvad der foregår i Nørresundby og omegn – og mon ikke resultatet bliver, at Nordjyske Bank til syvende og sidst indlemmes i Jyske Bank, selv om Nordjyske Banks bestyrelse er stærkt utilfreds og opfatter Anders Dams overtagelsesforsøg som fjendtligt.

Mere interessant bliver det, hvad dette Jyske Bank opkøb får af betydning for styrkeforholdet mellem Jyske Bank og hovedkonkurrenten Nykredit med dets realkreditselskab Totalkredit. Disse to finanshuse er de to agreste modstandere i den danske finanssektor lige nu. De fisker begge to i den samme dam.

Nordjyske Bank sender i dag sine realkreditkunder i armene på Totalkredit og får et kontant kickback beløb tilbage. Det bliver der snart sat en stopper for, eftersom Jyske Bank har sit eget realkreditselskab BRFkredit.

Set fra Nykredit-topchefen Michael Rasmussens hjørnekontor ved Kalvebod Brygge i København er det foruroligende, at en af hans leverandører til realkreditselskabet Totalkredit falder fra. Nykredit er uhyre sårbar på distributionsflanken og afhængig af det tætte samarbejde med landets omkring 70 lokal- og regionalbanker, som skal sende realkreditkunder Michael Rasmussens vej.

Skrækscenariet for Michael Rasmussen er, at den store Sydbank med domicil i Aabenraa finder sammen med Jyske Bank. Det vil i den grad sætte Nykredit tilbage. Der har tidligere været mange rygter om flirt mellem Anders Dam og Sydbanks Karen Frøsig, men meget tyder på, at Sydbank i dag er stærkt forankret i Totalkreditsamarbejdet med Nykredit.

Jyske Bank har foreløbig lagt et overtagelsestilbud på Nordjyske Bank, som værdisætter Nørresundby-banken til 3,1 mia. kr. Det står selvfølgelig Michael Rasmussen frit for at byde over, overtage banken i Nørresundby og dermed beskytte sin markedsandel. Det vil dog næppe ske.

Det vil blive opfattet som fjendtligt af de mange lokalbanker, som Nykredit er så afhængige af. Disse lokalbanker kæmper alle for og værner om deres selvstændighed. Michael Rasmussen vil kunne bruge Jyske Banks fremfærd i Nørresundby som skræk og advarsel over for sine Totalkredit-alliancepartnere.

Anders Dam har forsøgt at forsvare sin ageren i det nordjyske med, at han oprindeligt blev inviteret inden for i Nordjyske Bank, at der ikke er tale om en fjendtlig handling. Det har Anders Dam da heller ikke helt uret i.

Jyske Bank kom nemlig til at sidde på en aktiepost i Nordjyske Bank, da Anders Dam for nogle år siden var med til at forsvare Nordjyske Bank mod andre rivaler i Nordjylland. Jyske Bank garanterede i den forbindelse for en kapitaludvidelse. Det lykkedes dog ikke at sælge så mange aktier som ønsket, og pludselig sad Anders Dam (ufrivilligt må man tro) med en aktiepost i Nordjyske Bank.

Den aktiepost på 38 procent har han i flere år forsøgt at sælge, uden held. Derfor giver det mening – set fra Silkeborg – at lægge et bud og overtage hele banken i Nørresundby.

Problemet er bare, at Jyske Bank altid har sat en ære i aldrig at optræde fjendtligt og aggressiv over for lokalbankerne.

Den dyd er nu taget.