Danske Bank-formand udsteder bankgaranti: hver en sten bliver vendt

Når Danske Bank-formanden Ole Andersen to dage før generalforsamlingen på torsdag nu selv tager initiativ til at sige ord om bankens stadigt voksende hvidvaskskandale, så er det fordi denne sag er ved at løbe løbsk for Danske Bank-toppen. Efter for lang tids passivitet fra bankens side – læs efterlysning her.

Point til formanden for at sige ord, også selv om der endnu ikke er kommet svar

Og nej, denne damage-control er ikke nogen let formidlingsopgave for Danske Bank-formanden, mens undersøgelser pågår. Men storbanken ligger i vid udstrækning, som den selv har redt. Hvad der begyndte som lidt støj på linjen fra en fjerntliggende filial i Estland er blevet til et tillids- og troværdighedsproblem for bankens topledelse.

Aktionærerne, og det er dem, der mødes på torsdag, kræver svar. Banken skal overbevise sine aktionærer og omverden om, at de fine ord om samfundsansvar også har bund i virkelighedens verden. Og at forretningskulturen over alt i Danske Bank-filialerne, herunder ikke mindst i Estland, er af en karakter, så den kan vises frem for offentligheden.

Man kan få den tanke, at banken for et par år siden stirrede sig blind på indtjeningen i den betændte estiske filial og vendt det blinde øje til transaktionernes indhold.

Jeg tror ikke, at man skal lægge så meget i, at Danske Bank-formanden endnu ikke har konkrete svar og ikke er klar med konklusioner, men mere det, at formanden nu er på banen. Et klart signal om alvoren, at det er formandens opgave at håndtere denne sag. Måske fordi nogle af de største aktionærer har efterlyst svar.

Største aktionær i Danske Bank er A.P. Møller Holding med 20 procent af ejerskabet og en plads i bankbestyrelsen. A.P. Møller – Mærsk har selv en nultolerance-tærskel over for bestikkelse, korruption og lignende kriminalitet skrevet ind i sine egne forretningsbetingelser, og det må forventes, at det også omfatter hvidvaskning.

Blandt de andre større aktionærer i Danske Bank er vores allesammens pensionstank, ATP. Spørgsmålet er ikke, om ATP spørger til hvidvasksagen på generalforsamlingen torsdag i Tivoli Congress Center i København. Spørgsmålet må alene være, hvor hårdt og kontant ATP går til biddet i sit indlæg – med krav om bevis på, at kulturen er ændret.

Det skal med, at alle i dag er blevet en del klogere og mere bevidst om hvidvask end offentligheden var i 2013-2014. Det kan dog ikke skjule, at hvidvask også dengang forlængst var sat på dagsordenen af blandt andre finanstilsynene i de nordiske lande.

Nu er der så i hvert fald to undersøgelser i gang om hvidvasksagen i Danske Bank. Dels bankens egen undersøgelse, der er tilrettelagt af advokatfirmaet Bruun & Hjejle dels en undersøgelse sat i værk af Finanstilsynet.

Det er formandens opgave at drage de konsekvenser, der skal drages i banken. Tilliden fra aktionærer og omverden i øvrigt kan man dog ikke beslutte sig til, det skal man gøre sig fortjent til.

Det er Danske Bank-bestyrelsen og dermed formanden Ole Andersen, der skal beslutte, hvilke konsekvenser, der skal drages. Men det er Bruun & Hjejle og Finanstilsynet, der lægger navn til de undersøgelser, der udarbejdes, og som således bliver bestyrelsens beslutningsgrundlag. Hertil kommer evt. sanktioner eller bøder fra de offentlige myndigheder i ind- og udland.

Det er uvist, om disse undersøgelsen lægges frem og i givet fald, hvor detaljeret de bliver for offentligheden. Banker henholder sig typisk til bankhemmeligheden og afviser at kommentere konkrete bankforhold. Der er dog undtagelser. Det kræver blot Finanstilsynets accept.

Danske Bank har tidligere fået dispensation fra bankhemmeligheden ved at fremlægge og kommentere på konkrete kundeforhold. Det skete i den daværende Hafnia-sag, hvor banken fremlagde et 12 siders detaljeret notat med titlen »Svar på tiltale.«

Danske Bank ledelsen ved topchefen Thomas Borgen har tidligere erkendt, at der tilbage i tiden er begået alvorlige fejl i den estiske filial. Nu handler det om at få fuld klarhed over de vigtige hv-spørgsmål. Hvem vidste hvad og hvornår?

Spørgsmålet er så, om denne sag kan “lukkes” i Danmark. Eller om banken risikerer, at det også bliver en sag for myndigheder i andre lande.