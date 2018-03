Kan Erenbjerg bevare sin troværdighed i TDC?

Et køberkonsortium med tre danske pensionskasser, ATP, PFA og PKA, samt den amerikanske kapitalfond Macquarie har lagt det endelige købsdokument frem på telekoncernen TDC. Samlet pris 40,5 mia. kr.

Det lyder af voldsomt mange penge for en virksomhed, der ikke just har overpræsteret de senere år.

Piller man imidlertid de enkelte dele fra hinanden, jamen så kan det hele begynde at give mening – set fra købernes side. I udbudsmaterialet forbeholder køberne sig retten til at hive et ekstraordinært udbytte på 19 mia. kr. ud af koncernen. Vandrepokalen TDC må belave sig på endnu en strategiændring.

Tanken er i øvrigt at splitte virksomheden op i tre dele, hver især med egne ledelser. Om det er en klargøring af salg af danske Yousee og den norske forretning i Get er ikke til at vide, men der ligger i hver fald store værdier ved frasalg af disse. Fokus for køberne er kabelforretningen med bredbåndsforbindelser i Danmark.

Det norske Get blev i 2014 købt for 12,5 mia. kr. Der har ikke været mange successer i TDC de senere år. Get er dog en af de få successer. Svenske Telia har offentligt vist interesse for at købe denne norske forretning. Prisen, tjah, et sted mellem 15 og 20 mia. kr., måske nærmere 20 end 15 mia. kr. Altså op i mod halvdelen af den samlede pris på TDC.

Køberne har i øvrigt gjort det klart, at den nuværende bestyrelse i TDC ryger ud og bliver erstattet af nye folk. Alt andet ville da også have været særdeles overraskende.

Mere usikkerhed er der om topchefen Pernille Erenbjerg. Under de givne omstændigheder, og de har ikke været gode, har hun vel egentlig gjort det ganske fornuftigt. Men er hun også fremtidens topkvinde i TDC? Næppe.

Det er ikke troværdigt at tage en topchef med på den nye rejse for TDC, som benhårdt har arbejdet for en helt anden strategi.

Som bekendt meldte TDC dagen efter det allerførste tilbud tikkede ind fra køberkonsotiet, at TDC ville købe den svenske MTG-koncern. Den fusion er så siden aflyst. Og ryger senere også selskaber Yousee og Get, så er det en helt ny TDC-forretning, der kommer til syne.

Jo-jo, Pernille Erenbjerg bliver nok i TDC i en overgangsfase. Her taler vi om et halvt til et helt år. Det er ren praktik, og mon ikke hun får en fyrstelig betaling.

Snart er der nye ejere, de vil noget andet og skal derfor have fundet en ny førerhund. Det er spillets regler.

Professor i økonomi og ledelse på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh siger til dagbladet Børsen, at det er helt uproblematisk for en direktion at skifte strategi. Det tvivler jeg dog stærkt på.

Tvivler på, at topchefen kan bevare sin troværdighed internt i koncernen og over for de flere tusinde ansatte ved at rejse rundt med snart den ene strategi, snart den anden. Det er flimmer på skærmen.

Nu skal TDC trækkes i en helt anden retning end den Pernille Erenbjerg hidtil har stået for. Det vil sig, at hun fremover skal tale varmt for, at den 15 mia. kr. store MTG-satsning IKKE var en god ide. Fordi? Bom-bom-bom.

Nok er det bestyrelsen, der vedtager den endelige strategi, men det er typisk direktionen der udarbejder strategien og lægger den op til godkendelse i bestyrelsen. Det er i hvert fald den normale procedure.

Pernille Erenbjerg behøver ikke bøje hovedet. Hun satsede sin strategi – og tabte.

