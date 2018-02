Defensiv Søren Skou skaber tvivl om Mærsks historiske omstilling

Det blev ikke en god dag for Mærsk-topchefen Søren Skou, da han tirsdag mødte 300 investorer og aktieanalytikere i Operaen i København. Mærsk-aktien faldt fra morgenstunden. Faktisk ganske kraftigt. Med et tab for aktionærerne på tre procent, og samlet altså et værditab på fem-seks mia. kr.

En kapitalmarkedsdag Mærsk-ledelsen nok helst havde været foruden.

Det kan skyldes to ting. Enten at børsmarkedet havde bygget alt for store forventninger ind til Mærsks årlige kapitalmarkedsdag. Eller at Søren Søren Skou og hans topfolk i direktionen leverede en skuffende og meget lidt konkret fremstilling af, hvor A.P. Møller – Mærsk-koncernen står lige nu.

Om Mærsk er fanget i kviksandet eller på vej ud af de seneste to års vækst- og indtjeningskrise? Hvad der skal ske med provenuerne fra de store frasalg? Hvordan Maersk Drilling bliver splittet fra? Og ikke mindst hvad det stort anlagte blockchain-initiativ med IBM kan føre til? En kapitalmarkedsdag Mærsk-ledelsen nok helst havde været foruden.

Søren Skou har selv sagt, at det tager tre-til fem år at gennemføre den transformation af Mærsk, som blev igangsat i efteråret 2016. Holder det stik er Mærsk-koncernen foreløbig blot halvandet år inde i denne transformation. Du kan læse hele præsentationen på kapitalmarkedsdagen her.

Ingen tvivl om, at Mærsk-gruppen er midt i en af de største omstillinger nogensinde i dansk erhvervsliv. Det kræver – især for en børsnoteret virksomhed – ekstremt stærke og klare kommunikative evner for ikke at miste tilliden og troværdigheden hos børsfolket. En svær balancegang.

Mærsk-topledelsen skal til stadighed nøje overveje, hvilke oplysninger, der kan gives til markedet, mens børsmarkedet på sin side sender en aktie ned, hvis der skabes usikkerhed fra topledelsens side. Og usikkerhed, det er der om A.P. Møller – Mærsk.

Det store og kyniske spørgsmål er således, om Søren Skou er den rette til at have det overordnede ansvar for den historiske transformation og dermed stå for den kommunikation og de signaler, der skal bringe Mærsk frelst igennem en svær tid.

Ingen er i tvivl om, at Søren Skou er en af de mest erfarne og kyndige på containermarkedet, en detaljernes og excel-arkenes mand. Højt respekteret i branchen. Men set ude fra virker Søren Skou ikke komfortabel ved at træde op på den store, offentlige scene og tegne billedet af en virksomhed i fremgang.

Problemet er bare, at det indtryk, der efterlades virker defensivt

Hvis en topchef lidt for mange gange skal bruge ordet »hopefully« (forhåbentlig) om perspektiverne i de strategier, der stikkes ud, ja så efterlader det ikke just den store begejstring blandt tilhørerne. Tvivlen nager, og det koster på aktiekursen.

A.P. Møller – Mærsk vil igen være en vækstvirksomhed med en stærk indtjening på bundlinjen. Der synes at være et stykke vej endnu. Mærsk-ledelsen selv forsøger at vise en offensiv tilgang.

Problemet er bare, at det indtryk, der efterlades virker defensivt. Maersk Line er verdens største containerrederi, men ikke nødvendigvis verdens ledende containerrederi.

Indrømmet, A.P. Møller – Mærsk er mere eller mindre blevet presset ind i denne historiske transformation på et tidspunkt, hvor priserne på en række af Mærsks forretningsområder er i bund. Det gør det svært at navigere for Søren Skou & Co., men det er nu engang den opgave ledelsen har fået udstukket.

Måske ligger der en pose penge for enden af regnbuen for aktionærerne. Nemlig ekstraordinære udlodninger som følge af de mange frasalg. Måske, og måske ikke.