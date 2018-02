Norsk oliemand skal pumpe ny offensiv ind i Novo Nordisk

I al ubemærkethed er landets mest betydningsfulde koncern, Novo Nordisk-gruppen, i færd med et væsentligt strategiskifte samt en modernisering af ledelsen.

Det største selskab i gruppen, Novo Nordisk, skifter den svenske medicinmand Göran Ando ud med den norske oliemand, Helge Lund. Skiftet på formandsposten sker om få uger, på generalforsamlingen den 22. marts. Det ventes at blive indledningen til et mere offensivt, nogle vil sige aggressivt Novo Nordisk. Se Novo Nordisks 2017-regnskab her

Man må tro på, at Helge Lund som et nyt ansigt udefra skal sparke nye tanker og ideer ind i bestyrelsen og dermed i Novo Nordisk-udviklingen.

To ledertyper med forskellige erfaringer og indsigt og dermed også – må man formode – med forskellige indgange til forvaltningen af formandsposten i Novo Nordisk.

Novo Nordisk er finansielt set en uhyre stærk virksomhed, men det er jo også i stærke tider en virksomhed som Novo Nordisk skal lægge frøene til at sikre en fortsat stærk position i fremtiden.

Det særlige ved Helge Lund er, at han blot har været med i Novo Nordisk-bestyrelsen et enkelt år. Dog var han på et lidt mystisk fransk visit et enkelt år (i 2014).

Helge Lund må siges at have det internationale pift, men har næppe fået den særlige Novo Nordisk-ånd og kultur ind under huden efter så kort tid i Novo Nordisk. Det skal han først til at lære. I Novo Nordisks egen selvforståelse er der en helt særlig ledelsesfilosofi i alle Novo-gruppens selskaber, den såkaldt “the Novo Nordisk Way.”

Göran Ando har været med i Novo Nordisk-bestyrelsen siden 2005. Fra 2006 som næstformand og fra 2013 som formand. Ando har således været med i de rigtigt glade vækstsår i Novo Nordisk, men de seneste to-tre år har det været mere blandet.

Fejltolkningen af det amerikanske marked i 2015/2016 og det deraf følgende voldsomme kursdyk i Novo Nordisk-aktien samt de ikke just elegante skift på direktionsgangen i Bagsværd efterlader indtrykket af en indadvendt og stædig formand. Lydhørhed er ikke Andos stærkeste force.

Når den 68-årige Göran Ando forlader Novo Nordisk-bestyrelsen, han fylder 69 i marts, må det også forventes, at han forlader bestyrelsen i selskabets pengetank og storaktionær Novo Holdings.

Om Ando også forlader bestyrelsen i de andre selskaber, hvor Novo Holdings er storaktionær, blandt andet i biotekselskabet Symphogen, er foreløbig uvist.

Ando har i øvrigt til det svenske Dagens Industri, sagt at han faktisk var på vej til at forlade Novo Nordisk ved generalforsamlingen i 2017. Men han tog et ekstra år, fordi selskabet skiftede topchef i januar 2017 og ifølge Andos egen udlægning var det altså ikke optimalt at skifte både formand og topchef på samme tid.

Under parløbet mellem Göran Ando og den mangeårige topchef Lars Rebien Sørensen kørte Novo Nordisk en særdeles skarp og i en række år meget succesfuld kernefokusstrategi. Ingen svinkeærinder og dermed fuld fokus fra ledelsen på hovedproduktet insulinpræparater. Og fuld fokus på indtjeningen.

Noget tyder på, at det nye parløb mellem formand og topchef, Helge Lund og Lars Fruergaard Jørgensen, har en mere offensiv tilgang til nye forretningsområder, altså opkøb og store enkeltinvesteringer. Nok kiksede opkøbsforsøget af den belgiske biotekvirksomhed Ablynx, men der må forventes meget mere i denne offensive retning.

Således hedder det i den netop aflagte årsberetning: »En ny strategisk prioritet er at gå ind i behandling af andre (end de nuværende, red.) alvorlige kroniske sygdomme som lever-, hjerte- og nyresygdomme, der er knyttet til diabetes og fedme.« Det er faktisk nyt.

Ikke en ny, vild konglomeratstrategi, men dog et signal om, at Novo Nordisk kan være på vej med en mere aggressiv opkøbsstrategi inden for de beslægtede områder, som Novo Nordisk-folkene kender til i dag. Novo Nordisk med en årlig nettoindtjening på lige knap 40 mia. kr. og et stærkt, frit cashflow på¨33 mia. kr. har råd til at skrue op for evt. opkøb.

Og hvad er det så for en formand, der sætter sig i stolen i marts 2018?

Helge Lund, 55 år, er en af Norges arkitekter for det Statoil, som vi kender i dag. Helge Lund var topchef i en årrække frem til 2014 og stod blandt andet for fusionen mellem Statoil og Norsk Hydro. Kontrolleret og ejet af den norske stat, og som olieselskab reguleret nogenlunde i samme udstrækning som Novo Nordisk.

I 2014 skabte Helge Lund de helt store, internationale overskrifter i forbindelse med hans skifte fra Statoil til det britiske olieselskab BG Group. Helge Lund havde forhandlet sig frem til et »golden hello«-beløb – en slags sign-on fee – på op i mod 100 mio. kr.

Det blev dog for meget af det gode for de ledende aktionærer, der truede med at stemme BG-bestyrelsen ud af virksomheden. »Golden hello«-beløbet blev efterfølgende reduceret til det halve efter et aktionæroprør mod BG-bestyrelsen. Helge Lund forlod igen hurtigt BG-koncernen, da denne blev overtaget af en endnu større spiller, nemlig Royal Dutch Shell.

De seneste skift tyder på, at Novo-gruppen er i færd med en modernisering af ledelsen i Novo-gruppens mange selskaber. Set ude fra en tiltrængt modernisering.

Helge Lund kommer således med en betydelig international erfaring, samtidig med at han kender til at arbejde med et meget stort selskab i et lille land, og hvad det medfører at fordele og forpligtelser. Først med Statoil i Norge, nu snart med ikonvirksomheden Novo Nordisk i Danmark.

Nyt er det, at Helge Lund – modsat Göran Ando – IKKE får sæde i pengetanken Novo Holdings bestyrelse. Det har ellers været kutyme, både for Novo Nordisk-formanden og for Novozymes-formanden. Den stærke mand i Novo Holdings må siges at være direktøren Kasim Kutay, som har fået sig centralt placeret i Novo-magthierarkiet.

Da Novozymes skiftede den mangeårige Novo-direktør Henrik Gürtler ud med ølmanden Jørgen Buhl Rasmussen som formand ændrede man også her praksis. Buhl Rasmussen er modsat sin forgænger Gürtler ikke medlem af Novo Holdings-bestyrelsen.

Pudsigt er det derimod, at begge de to Novo-koryfæer, Lars Rebien og Steen Riisgaard, som topchefer er gledet ind i bestyrelserne i Novo Holdings og Novo Nordisk Fonden. Ikke just i overensstemmelse med god ledelsesskik, derimod to meget stærke kulturbærere i Novo-gruppen.

Den øverste magtsfære i Novo-familien, de enkelte selskaber og helt op til Novo Nordisk Fonden, er ganske svær at hitte rede i, men de seneste skift tyder på, at Novo-gruppen lige så stille og roligt er i færd med en modernisering af ledelsen i Novo-gruppens mange selskaber.

Set ude fra en tiltrængt modernisering.