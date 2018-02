Hvornår belønner Mærsk sine tålmodige aktionærer?

Topchefen Søren Skou og hans team i Mærsk-koncernen har taget hul på et afgørende 2018. Med et Mærsk ikke i hverken økonomisk eller strategisk superform, men dog med en stor pengekasse og dermed i hvert fald med stor finansiel selvtillid.

Set i det perspektiv synes 2018 at blive et af de vigtigste år nogensinde for den 114 år gamle virksomhed. Nu må det briste eller bære. Første del af strategiskiftet, opsplitning af konglomeratet og frasalgene, er ved at være på plads. Anden del er implementeringen af Mærsks genfødsel ind i den nye højdigitale tidsalder. Det bliver den egentlige prøvelse for Mærsk-toppen.

Et afgørende år ikke bare for Søren Skou & Co., men i realiteten for det »nye« Mærsk med ensidig fokus på kerneforretningen transport og logistik. A.P. Møller – Mærsk er best-in-class på de basale forretninger, som er findyrket og effektiviseret. Så vidt så godt.

På et eller andet tidspunkt skal aktionærernes tålmodighed belønnes. Der har ikke været noget ikonisk over afkastet over de seneste 10 år

Den store ubekendte er imidlertid, om Mærsk formår at bygge den annoncerede digitale blockchain-platform oven på, blive førende på denne nye teknologi og dermed tage syvmileskridt ind i fremtiden. Aftalen med amerikanske IBM skal have et navn, udbygges, konkretiseres og ikke mindst kommercialiseres. Det skal give penge i kassen.

Mærsk-aktionærerne har været sat på hårde prøver de seneste 10 år. A.P. Møller – Mærsk er fortsat en ikonisk virksomhed, men set fra aktionærernes synspunkt har der ikke været noget ikonisk over afkastet over de seneste 10 år. Tværtimod. På et eller andet tidspunkt skal aktionærernes tålmodighed belønnes.

Indrømmet, Mærsk gør forretninger i et svært og frem for alt særdeles foranderligt marked med meget store kapitalbindinger. Det gør det svært at navigere, svært at forandre. Mærsk er kommet sent i gang med denne transformation, og derfor er det så afgørende, at koncernen lykkes i 2018.

Regnskabet fra 2017 er ikke opløftende læsning – se regnskabet her. Fortsat store nedskrivninger på aktiverne, herunder overraskende store nedskrivninger på havnene. Disse nedskrivninger er ekstraordinære, og koster ikke på det vigtige cash-flow, men skærer nogle milliarder af egenkapitalen.

Når jeg scroller igennem det 150 sider lange 2017-regnskab overskygger de negative sider i regnskabet de positive. Dog hæfter jeg mig især ved, at Mærsk står i en ganske stærk finansiel position.

Der er milliarder på kistebunden. Skabelsen af det »nye« Mærsk bør således ikke hindres af mangel på kapital.

Interessant bliver det at følge partnerskabet mellem den nye mand i Mærsk, formanden Jim Hagemann Snabe, og topchefen Søren Skou, som har været i Mærsk i årtier

Man må formode, at Mærsk i løbet af 2018 får færdiggjort opsplitningen af koncernen med frasalg af alle olierelaterede aktiviteter. Endnu mangler frasalget af det store Maersk Drilling-ben. Det ventes inden for de nærmeste uger.

Interessant bliver det derudover at følge partnerskabet mellem den nye mand i Mærsk, formanden Jim Hagemann Snabe, og topchefen Søren Skou, som har været i Mærsk i årtier. Brobyggerne af det “gamle” Mærsk og det “nye” Mærsk.

Om formand og direktør har samme temperament med hensyn til hvor hurtigt den nye strategi og transformation skal føres ud i livet, og om kemien i Mærsk-direktionen i øvrigt har styrken til at bringe Mærsk frelst igennem disse års mange faldgruber. Her er det nødvendigt med fuld opbakning hele vejen rundt og enighed i topledelsen.

Een ting er at udstikke en ny strategi. Meget sværere er det at gennemføre den med succes.