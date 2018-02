Stormen har lagt sig i Nykredit, pengene vælter ind og topchefen er glad

Efter et særdeles turbulent 2017 er Nykredit og dets topchef Michael Rasmussen kommet i smult vande. Faktisk står Nykredit lige nu i den historisk stærkeste position nogensinde. Læs Nykredit-regnskab her.

Med en markedsandel på boligmarkedet på 40 procent og en endnu større andel af nyudlånene. Uroen og balladen i 2017 har ikke kostet kunder.

Svært at afgøre, hvem der i grunden strålede mest denne torsdag formiddag ved Nykredits pressemøde: Michael Rasmussen eller formiddagssolen på den forførende flotte blå februar-himmel.

Konfrontationen er afløst af lidt mumlen i krogene i Nykredits bagland. Det kan være med til at holde Nykredit-ledelsen til ilden.

Fødslen af det »nye« Nykredit i 2016-2017 med nye ejere og nye kundekroner var besværlig, og kommunikationsmæssigt dårligt håndtereret af Nykredit-bestyrelsen. Så er det sagt. Og kritikken mod Nina Smith, formand for ejeren, Forenet Kredit, og den dagligt ansvarlige Michael Rasmussen har ikke helt lagt sig.

Set ude fra kan man få den tanke, at nok var processen i 2017 ikke nogen skønhedsåbenbaring, men at resultatet i sidste ende – efter slagsmålene – er ideelt for det foreningselskende Nykredit-bagland. Nykredit er fortsat kundeejet og dermed kundestyret, men sifi-finansinstituttet Nykredit har samtidig fået den kapitaladgang, som er nødvendig.

Nok er Nykredit ikke blevet børsnoteret, men med denne kapitaladgang via de fem pensionskasser i ejerkredsen spiller Nykredit på samme boldgade som alle de andre store finansinstitutter i Europa. Man kan sige, at Nykredit har polstret sig og sikret sig at kunne stå oprejst, hvis en finanstsunami som den i 2008 igen måtte rulle ind over finanssektoren.

Man kan heller ikke tage fra Michael Rasmussen, at han i den grad har fået vendt den økonomiske udvikling i Nykredit. Ganske vist hjulpet godt på vej af de generelt forbedrede konjunkturer i samfundet, men også ved en række interne opstramninger.

Mest markant ved besparelser på omkostningskontoen fem år i træk. I øvrigt med udsigt til yderligere besparelser også i 2018. Samtidig synes Michael Rasmussen og hans folk at have nurset og plejet den altafgørende kontakt med de omkring 70 lokalbanker, som leverer kunder ind til Nykredit/Totalkredit. Det er ganske enkelt livsnerven for Nykredit-koncernen.

Michael Rasmussen selv fastslår, at turn-arounden i Nykredit er lykkedes. Dermed siger han indirekte, at hans forgænger, Peter Engberg Jensen, i 2013 afleverede et Nykredit i en egentlig krise.

På vinderholdet i år er Danske Banks Thomas Borgen og Nykredits Michael Rasmussen. Den store taber er Nordeas Casper von Koskull.

Med Nykredits rekordresultat er det på tide at udpege vindere tabere i finansen lige nu. Også selv om vi mangler Anders Dams Jyske Bank tal for 2017. Et godt gæt er, at det bliver et OK-regnskab fra Silkeborg, midt i mellem de bedste og de dårligste.

På vinderholdet i år er Danske Banks Thomas Borgen og Nykredits Michael Rasmussen. Senere på året – i efteråret 2018 – »fejrer« vi tiåret for den værste finansielle krise i nyere tid. Den krise, som var ved at tage livet af Danske Bank og også bragte Nykredit i defensiven.

Mens derimod Nordea gled let og elegant igennem denne finanskrise. Tankevækkende er det derfor, at netop Nordea lige nu står som den største taber i den nordiske finanssektor.

Uanset hvilke nøgletal, der måles på, er Nordea distanceret af både Danske Bank, Nykredit og andre nordiske storbanker. Det betyder, at Nordeas’ aktiekurs halser efter konkurrenterne. Det er næppe i overensstemmelse med Nordeas´ selvforståelse.

Med en bundlinjeprofit for Nordea i 2017 på over 20 mia. kr. – men dog et væsentligt fald fra 2016 – er Nordea langt fra at være i noget, der kan betegnes som krise.

Nordea er fortsat Nordens største og mest værdifulde bank med en børsværdi på 285 mia. kr. Dog efterhånden skarpt forfulgt at Danske Bank med en børsværdi på 229 mia. kr. Fortsætter trenden med en stigende Danske Bank-aktie og en sivende Nordea-aktie rammer de to storbanker på et tidspunkt samme markedsværdi. Følg aktiekurser og børsværdier på NasdaqOMXNordic her.

Det vil i så fald være en bet for Nordea. I realiteten en ydmygelse.

Nordea må finde ud af at dreje på nogle knapper i 2018, men hvilke?