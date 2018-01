Lars Løkke må forpligtes på at skaffe flere hænder

I bedste fald er det en vandring på stedet, i værste fald nogle skridt tilbage. Det kan ramme det økonomiske opsving, inden det for alvor har bidt sig fast.

Statsministeren er en politisk dead-man walking

Indrømmet, statsminister Lars Løkke Rasmussen, står ikke i en misundelsesværdig politisk situation. Fastlåst som han er af Dansk Folkeparti. Statsministeren er en politisk dead-man walking og synes på reformområdet kun at kunne justere lidt hist og her frem mod det valg, der skal komme senest i juni 2019.

Risikoen for at det økonomiske opsving dør af mangel på hænder er overhængende.

Samtidig er også de perspektivrige visioner, de langsigtede strategier og dermed de overordnede rammer frem mod 2025 og endnu længere frem aflyst og afløst af små hop på stedet samt en ensidig fokusering på fortsatte stramninger på udlændingeområdet, som vil begrænse det merudbud af arbejdskraft, der er en forudsætning for at dansk vækst skal håbe på at kunne holde trit med landene omkring os.

Set med erhvervslivets briller er det et trist og meget diset scenario, der toner frem. Erhvervslivet har mere end noget andet brug for faste, stabile rammer at arbejde under med et langsigtet perspektiv og ikke slalom-kørsel.

Når jeg taler med erhvervsfolk, er det ikke hverken statsstøtte, skat eller ideologi, der står øverst på ønskesedlen. Optimismen er ganske pæn, men frygten for at mangle arbejdshænder overskygger i denne tid alt andet.

DI kvitterede for statsministerens nytårstale med disse ord: »Statsministeren sætter fingeren på en af de helt centrale udfordringer for dansk økonomi – nemlig at flere og flere virksomheder søger forgæves efter medarbejdere.« En klar markering af, hvad der er det største tema i erhvervslivet lige nu.

Pointen er ikke, at erhvervslivet skal have en særlig pose penge, men at erhvervslivet med stabile rammer og tilstrækkeligt arbejdsudbud er afgørende for finansieringen af det velfærdssamfund, som vistnok alle på Christiansborg går så varmt ind for.

I det blot eet år gamle regeringsgrundlag (frem mod 2025) hed det ellers: »Et mål om at føre en politik, der øger beskæftigelsen med 55.000-60.000 personer og

løfter velstanden med 80 mia. kr.« Som det ser ud lige nu er det svært at få øje på, hvor denne arbejdskraftreserve skal komme fra.

Eksempelvis tyder noget på, at det stigende antal af østarbejdere i Danmark er ved aftage og falde tilbage. Heldigvis går det så godt i mange af de østeuropæiske lande, at det er lettere at finde arbejde derhjemme, og derfor rejser mange tilbage til Polen og de andre østeuropæiske lande.

Norge oplever således i disse år ligefrem at færre rejser ind og flere rejser ud og tilbage til Østeuropa. Helt det samme billede er der endnu ikke for de omkring 120.000 østarbejdere, der arbejder i Danmark.

I følge det seneste konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik må 28 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen i denne tid sige nej til opgaver på grund af mangel på arbejdskraft.

Som beskrevet i Berlingske Business tirsdag er den nuværende årlige vækst på cirka to procent pæn uden at være prangende. I hvert fald ikke når man sammenligner med en række andre lande i Europa, som har markant mere vækst. Men bare at fastholde to procents væksten kan blive svært.

