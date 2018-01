Dansk erhvervsliv: Kære Lars Løkke, send flere hænder

Det er nok en stramning at påstå, at jo mindre politikerne beskæftiger sig med økonomien jo bedre går det. Men.

Det er nemlig tankevækkende, at selv en politisk presset statsminister som Lars Løkke Rasmussen ikke fandt anledning til at score bare nogle enkelte point i nytårstalen med henvisning til den bomstærke danske økonomi. Dansk økonomi blomstrer, og det sker på Løkkes vagt.

Det må betyde, at økonomi ikke rigtig fylder noget på Christiansborg. Der er åbenbart ikke stemmer i en stærk økonomi.

Den amerikanske præsident Bill Clintons sejrsslogan ved valget i 1992 »It’s the economy, stupid,« gælder således ikke i Danmark. Her i landet vinder man ikke valg eller genvalg på at kline sig op ad jublen over økonomiske nøgletal. Det er ærgerligt. Selv om det faktisk aldrig er gået bedre end netop nu.

Statsministeren nøjedes i sin nytårstale med en underspillet henvisning: »Det går på mange måder godt i Danmark. Det går faktisk ret godt.« Og så ellers videre til de store politiske slag på Christiansborg om integration – eller rettere den manglende integration.

Statsminister Lars Løkke synes hellere at ville tale ind i danskernes frygt for udlændinge end danskernes frygt for økonomisk smalhals. Set med erhvervslivets øjne var der dog (enkelte) opmuntrende toner. Nemlig den knastørre konstatering af, at det opsving, der brager af sted, risikerer at løbe tør for hænder, hvis arbejdsudbuddet ikke sættes op.

Altså risikoen for at Danmark lukker sig om sig selv, og ikke får tilført den udenlandske arbejdskraftressource, som er helt afgørende for, at vi fortsat kan fodre opsvinget med arbejdshænder. Nuvel, nu ved jeg godt, at politiske eksperter altid vil henvise til det gamle Christiansborg-mantra om at kunne tælle til 90.

Men på et eller andet tidspunkt, må selv den christiansborgske inderkreds – og Dansk Folkeparti – forstå, at væksten i Danmark, rigdommen for danskerne og dermed finansieringen af velfærden ikke kan fortsætte, hvis erhvervslivet løber tør for arbejdskraft. I så fald må det forventes, at flere og flere virksomheder flytter derhen, hvor der er arbejdskraft. Altså ud af Danmark.

Rigtig meget lykkedes i 2017 – i hvert fald på det økonomiske område. Beskæftigelsen i Danmark er tæt på at være den højeste nogensinde. Ledigheden ligger på 4,3 procent, og når ledigheden ikke er kommet endnu længere ned, skyldes det, at arbejdsudbuddet, de nye hænder, er steget over de senere år.

Ikke mindst med arbejdskraft fra Østeuropa og – trods alt – en vis succes med at få flere flygtninge og indvandrere ind på arbejdsmarkedet. Problemet er bare, at der ikke er så voldsomt meget mere at hente på dette område, medmindre statsministeren kommer igennem med reformer og justeringer, der øger arbejdsudbuddet. Og ikke begrænser det.

Forståeligt at DI lynhurtigt greb chancen for i en kommentar til nytårstalen at holde statsministeren fast på den politiske udmelding om at øge arbejdsudbuddet. Og man skal jo holde, hvad man lover.

BNP-væksten i 2017 ventes at lande en spids over to procent, og statsfinanserne i Danmark hører til blandt de stærkeste i Europa. Virksomhederne har det godt, eksporten har det godt, aktiemarkedet har det godt, danskerne har det – økonomisk – rigtig godt. Tænk hvilket fantastisk og historisk udgangspunkt vi har for at holde opsvinget i gang.

Erhvervslivet har ikke brug for flere støttekroner fra statskassen. Meget mere afgørende er det, at rammerne, herunder altså først og fremmest arbejdsudbuddet, er til stede. Så skal de danske virksomheder nok selv holde opsvinget kørende.

Til gavn for hele Danmark. Det må være nytårsbudskabet fra et erhvervsliv i topform.